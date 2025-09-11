김치찌개 출시 간담회 “호텔 체인 6개국부터 진출”

[헤럴드경제=강승연 기자] 롯데호텔앤리조트가 국내 김치 제품군을 확장하고 내년 수출에 나서는 등 김치 사업에 드라이브를 건다.

롯데호텔은 11일 롯데호텔에서 지난달 출시한 가정간편식(HMR) ‘롯데호텔 김치찌개’ 출시 간담회를 열어 간편식 김치찌개 제품군을 볶음김치, 김치찜 등으로 확대할 계획이라고 밝혔다.

롯데호텔은 2013년과 2016년 김치 시장에 뛰어들었다가 사업을 접었다. 그러다 지난 2023년 8월 다시 ‘롯데호텔 김치’를 선보였다. 현재 배추김치뿐 아니라 동치미, 총각김치, 열무김치 등 김치 9종과 계절별 한정상품도 판매하고 있다. 올해 1~8월 김치 사업 매출은 지난해 동기 대비 20% 증가했다.

롯데호텔은 또 내년부터 글로벌 체인을 거점으로 김치를 수출하기로 했다.

이성호 롯데호텔 커머스비즈니스팀장은 “롯데호텔이 진출해있는 일본, 베트남, 미국 등 6개국부터 진출하려고 한다”며 “(롯데) 계열사 중에서 해외 진출한 부분이 많아 협업하는 것도 검토하고 있다”고 말했다.

롯데호텔은 워커힐, 조선호텔 등 이미 다른 호텔들이 김치 사업을 선점하고 있지만 맛으로 승부를 보겠다는 방침이다.

김범석 호텔롯데 마케팅부문장은 식재료를 경쟁력으로 꼽으며 “100% 국내산 식재료와 천연재료를 고집하고 있다”며 “김치의 핵심인 고춧가루는 롯데호텔이 직접 품질관리를 하는 밭에서 수확한 영양산을 쓰고 있다”고 설명했다.

이 팀장은 “호텔에서 상품을 만들 때는 소비자가 신뢰해준다는 점을 느꼈다”며 “그만큼 가능성이 있다고 판단해 업계에서 1위를 목표로 하고 있다”고 말했다.