김익환 부회장, 홍익대 강의 진행

[헤럴드경제=전새날 기자] 글로벌 패션 ODM 기업 한세실업은 ‘넥스트 디자인 스쿨’ 2기 과정을 개강했다고 11일 밝혔다.

지난 9일 홍익대학교에서 강연자로 나선 김익환 한세실업 부회장은 학생들에게 글로벌 패션 산업 현장의 풍부한 경험을 토대로 강의를 진행했다.

넥스트 디자인 스쿨은 지난 3월 한세실업과 홍익대학교가 함께 설립한 글로벌 패션 인재 양성 프로그램이다. 기업의 실무 경험을 갖춘 전문가와 교수진이 강의를 진행한다.

김익환 한세실업 부회장은 넥스트 디자인 스쿨 겸임교수를 맡고 있다. 한세실업 임원도 강사진으로 나서 제품 개발부터 관리까지 전 과정을 아우르는 실무 교육을 제공한다. 교육 종료 후에는 수강생들이 발표회 및 전시회를 통해 학습 성과를 공유할 예정이다.

강의에서 김 부회장은 글로벌 패션 시장 규모와 소비 트렌드, 관세 변동·ESG 규제·지정학적 리스크와 연결된 글로벌 생산·납품 환경에서 ODM기업의 전략적 역할, 생산지 다변화·기술혁신·원산지 추적 관리 등 구체적 대응 전략을 제시했다.

김 부회장은 “글로벌 패션 ODM 산업 성장을 주도하는 K-기업에서 더 많은 차세대 글로벌 인재가 육성되어야 K-패션의 세계화를 앞당길 수 있다”라며 “지난 40여년간 축적한 한세실업의 경험과 역량을 바탕으로 미래 패션 산업을 이끌 인재를 양성할 것”이라고 말했다.

한편 한세실업은 해외에서도 글로벌 인재 양성에 앞장서고 있다. 한세실업 과테말라 법인은 과테말라 대학 한국어교육과에 한국어 교재를 기부해 보다 체계적인 한국어 교육을 지원했다. 2013년부터 글로벌 패션 브랜드 갭(GAP)이 전개하는 ‘P.A.C.E’ 캠페인에 지속 참여해 여성 근로자의 발전과 역량 강화를 위한 교육을 지원하고 있다.