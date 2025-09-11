민생경제 지원부터 생활안전 강화까지…구민 체감형 사업 반영 한정된 재원, 꼭 필요한 분야에 집중 투입해 행정 효율성 제고

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 강북구(구청장 이순희)는 2025년도 제1회 추가경정예산 344억 원을 지난 8일 구의회 본회의에서 최종 확정했다고 밝혔다.

이번 추경예산 재원은 약 344억 원 규모로, 일반회계가 335억 원, 특별회계가 9억 원이다.

특히 이번 추경예산은 민생회복 소비쿠폰 지급 76억 원, 강북 공공배달상품권 발행 1억7000만원 등 민생경제 회복에 중점을 두고 편성했다.

일반회계 주요 편성 내역으로는 일반경비에 총 105억 원을 편성, ▲제9회 전국동시지방선거 추진(1억4000만 원) ▲강북 공공배달상품권 발행(1억7000만 원) ▲패션·봉제산업 육성 및 지원(3000만 원) ▲제설대책(3억5000만 원) 등을 추진할 예정이다.

이에 더해 국·시비 보조사업의 원활한 추진을 위한 구비 분담금으로 총 92억 원을 편성, 세부내용으로는 ▲민생회복 소비쿠폰 지급(76억4000 만원) ▲부모급여 지원(2억4000만 원) ▲코로나19 예방접종 사업(5억4000만 원) 등이 포함됐다.

또, 하반기 주요 현안사업 추진을 위해 20억 원을 편성했다. 주요내용으로는 ▲문화시설 조성(11억6000만 원) ▲강북구 진입부 이미지 개선사업(1억5000만 원) ▲논골 어린이 공원 토양정화 및 녹지대 재정비(1억9000만 원) ▲가오천1교 개축공사(5억 원) 등이 있다.

구는 이번 추경예산을 통해 시급성과 중요도가 높은 사업의 추진 효율성을 높이고, 지역경제 활성화와 복지·보건 등 주민 생활과 직결되는 사업들이 차질 없이 진행되도록 함으로써 구정 운영의 안정성을 도모할 계획이다.

이순희 강북구청장은 “이번 추경은 한정된 재원을 구민 삶과 직결되는 분야에 집중하기 위해 신중히 편성했다”며 “앞으로도 계획한 사업들을 신속하고 차질 없이 추진해 주민들이 체감할 수 있는 ‘내 삶에 힘이 되는 강북’을 실현하겠다”고 말했다.