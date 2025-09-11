‘계절 사케 시음회’ 등 다양한 체험 콘텐츠 마련

[헤럴드경제=강승연 기자] 현대홈쇼핑이 VIP 고객 관리를 강화하기 위해 전용 오프라인 프로그램인 ‘VIP 컬처 클래스’를 신설한다고 11일 밝혔다.

VIP 컬처 클래스는 연간 결제금액 상위 3% VIP 고객을 대상으로 운영된다. 오는 12일 ‘계절 사케 시음회’ 클래스를 시작으로 10월까지 4차례 진행된다. ‘와이너리 투어’, ‘퍼스널 컬러 메이크업’ 등 다양한 콘텐츠를 준비했다.

각 클래스는 공식 온라인몰 현대H몰에서 신청을 받아 회차당 약 20명의 고객이 참여하게 된다. 앞서 지난달 29일 시범적으로 운영한 ‘천연 아로마 테라피 체험’ 클래스도 좋은 반응을 얻었다.

현대홈쇼핑은 VIP 컬처 클래스를 통해 VIP 고객과의 소통을 강화한다는 방침이다. 현대홈쇼핑은 VIP 전용 모바일 라이브커머스인 ‘시크릿 쇼라’를 운영하는 등 VIP 고객 혜택을 강화해 나가고 있다.

현대홈쇼핑 관계자는 “로열티와 신뢰도가 높은 VIP 고객에게 할인 등 단순한 혜택을 넘어서는 특별한 경험과 가치를 제공하는 차원에서 오프라인 클래스 프로그램을 마련했다”며 “올해 참여 고객의 평가를 토대로 정기 프로그램으로 확대 운영하는 방안도 고려하고 있다”고 말했다.