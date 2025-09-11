여야 원내대표 합의 하루 만에 제동 “지도부 뜻과 달라 당황…바로 재협상 지시”

[헤럴드경제=양근혁·한상효 기자] 정청래 더불어민주당 대표는 11일 여야 원내지도부가 전날 합의했던 특검법 개정안 수정과 관련해 “협상안은 제가 수용할 수 없었고, 지도부의 뜻과도 다르기 때문에 어제 바로 재협상을 지시했다”고 밝혔다.

정 대표는 이날 오전 서울 여의도 국회에서 기자들과 만나 자리에서 이같이 말했다. 앞서 김병기 원내대표는 전날 송언석 국민의힘 원내대표와 두 차례의 회동을 통해 3대(내란·김건희·순직해병) 특검법 개정안과 관련해 수사 기간을 연장하지 않기로 하는 등의 내용을 담은 수정안을 도출하기로 합의하고, 국민의힘은 정부조직법 개정안과 관련해 금융감독위원회 설치에 협조하기로 했다. 여야 원내대표가 합의를 이룬 지 하루 만에 정 대표가 공개적으로 제동을 건 것이다.

정 대표는 “김 원내대표와 (협상에 앞서) 상의하지 않았는지” 묻자 “원내대표 고생 많이 하셨지만, 저희 지도부 뜻과는 많이 다른 것이어서 저도 어제 많이 당황했고 바로 재협상을 지시했다”고 답변했다.

정 대표는 “특검법 개정안의 핵심 중의 핵심은 기간 연장”이라며 “그 부분이 연장을 안 하는 쪽으로 협상한 것은 특검법 취지와 정면으로 배치되기 때문에 (재협상) 지시를 했다”고 설명했다.