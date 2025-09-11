17만4000㎥ 규모 운반선 미국선급협회로부터 획득 무탄소 선박 솔루션 가능성 입증

[헤럴드경제=한영대 기자] 한화파워시스템은 17만4000㎥ 액화쳔연가스(LNG) 운반선을 대상으로 한 암모니아 연료 가스터빈 개조 설계에 대해 미국선급협회(ABS)로부터 기본승인(AiP)을 획득했다고 11일 밝혔다.

이번 기본승인은 이탈리아 밀라노에서 열리는 세계 최대 에너지 전시회 ‘가스텍 2025’에서 이뤄졌다.

이번 성과는 지난달 체결된 한화·ABS 간 공동 개발프로젝트를 통해 이뤄졌다. 한화파워시스템은 단기간 내 핵심 엔지니어링 설계 및 안전성 검증을 성공적으로 완료했다.

암모니아는 연소될 때 이산화탄소를 배출하지 않아 선박 탄소중립을 위한 대안 연료로 주목받고 있다. 한화파워시스템은 소량의 파일럿 오일(점화용 연료)도 쓰지 않고 100% 암모니아로 가동되는 선박 추진 시스템을 개발하고 있다.

한화파워시스템이 획득한 기본승인은 ▷공정 흐름도 ▷일반 배치도 ▷기관실 배치도 등 필수 엔지니어링 문서에 대한 검토·승인 과정을 통해 발급됐다. 이는 암모니아 연료를 활용한 대형 선박이 안전 기준을 충족한다는 점을 국제 선급을 통해 공식 확인함과 동시에 해당 기술의 상용화 가능성을 재확인한 것이다.

한화파워시스템은 이번 기본승인을 계기로 글로벌 선박 탈탄소 시장에서 입지를 강화할 계획이다. 김형석 한화파워시스템 선박솔루션사업부장은 “이번 기본승인 획득은 암모니아 연료를 활용한 가스터빈 기반 추진체계의 기술적·상업적 타당성을 입증한 성과”라며 “향후 실선 적용과 상업 운항으로 이어질 수 있도록 선주·조선소·선급과의 협업을 지속 확대할 계획”이라고 말했다.