인디안·브루노바피·더레이블 특장점 살려 ‘어텀 애티튜드’ 테마, 가을 데일리룩 추천

[헤럴드경제=전새날 기자] 세정그룹의 패션 편집숍 웰메이드(WELLMADE)가 ‘2025 가을 컬렉션’을 출시하고, 브랜드 모델 남궁민과 함께한 스타일링을 제안한다고 11일 밝혔다.

이번 컬렉션의 테마는 ‘어텀 애티튜드(Autumn Attitude·사진)’다. 정제된 실루엣과 고급스러운 소재, 깊이 있는 컬러의 조화가 매력이다. 남궁민의 신규 화보는 ‘가을 남자 스타일링의 정석’을 강조했다.

편안함이 돋보이는 ‘인디안’, 절제된 무드의 ‘브루노바피’, 실용성과 트렌디함을 갖춘 ‘더레이블 by 브루노바피’ 등 브랜드별 신제품을 만나볼 수 있다.

‘인디안’은 출퇴근부터 여행까지 다양한 라이프스타일에 어울리는 몰스킨 자켓 등 간절기 아우터와 니트, 데님 팬츠를 준비했다. ‘브루노바피’는 그레이, 블랙 컬러의 클래식한 수트 재킷, 기본에 충실한 셔츠 등을 선보인다. 라이프 캐주얼 브랜드 ‘더레이블 by 브루노바피’는 올가을 트렌드를 반영한 체크 셔츠, 데님 팬츠, 브라운 톤의 아우터를 중심으로 심플한 캐주얼룩을 선보인다.

세정 웰메이드 관계자는 “감각적인 디자인과 뛰어난 품질의 아이템과 품격 있는 가을 스타일링을 완성할 수 있을 것”이라고 전했다.