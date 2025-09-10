中·印 관계 개선 분위기에 기대감 ↑

[헤럴드경제=유혜림 기자] 세계 최대 전기차 제조업체인 중국 비야디(比亞迪·BYD)가 인도 시장 공략에 속도를 내고 있다.

중국과 인도의 외교 관계가 급속도로 개선되는 분위기를 적극 활용해 ‘인구 대국’에서의 입지 확대를 모색하려는 것으로 풀이된다.

블룸버그 통신은 익명의 소식통을 인용해 BYD가 인도 파견을 위한 고위 관리자와 엔지니어 비자 발급 절차에 착수했으며, 관련 교육 프로그램도 시작했다고 10일 보도했다.

블룸버그는 “양국 간 외교 관계가 개선되면서 BYD가 인도에 진출할 길이 열리고 있다”면서 BYD가 내년 초 인도에 소형 전기 스포츠유틸리티차(SUV)인 ‘아토2(Atto2)’ 출시를 검토하고 있다고 전했다.

그러면서 “BYD는 인도 시장에서 최저가 차량의 제조사가 될 것”이라면서 “마힌드라 앤 마힌드라, 타타자동차 등 현지 대중차 제조사에 직접 도전하는 것”이라고 설명했다.

BYD는 인도에서 이미 ‘아토3’를 포함한 4개 모델을 판매중이지만, 시장점유율은 현지 4위에 머무르고 있다.

지난 2023년에는 현지 파트너와 함께 약 10억 달러(약 1조3천885억원) 규모의 전기차·배터리 공장 건설을 제안했으나, 인도 정부가 이를 불허하는 등 고전해왔다.

블룸버그에 따르면 5년간 원격으로만 업무를 해왔던 BYD의 케츠 장 인도 지사장은 양국 직항 항공편 재개를 계기로 현지를 방문해 인도 연방 정부 관계자들과 회동할 예정이다.

다만 BYD 측은 지사장의 인도 방문이나 신차 출시 계획에 대한 블룸버그의 질문에 답하지 않았다고 이 매체는 설명했다.

블룸버그는 “인도가 중국인 대상 비즈니스 비자 발급을 재개하면서, BYD는 인도 시장에서 입지를 다질 기회를 얻게 됐다”면서 “불과 몇 달 전만 해도 냉각된 양국 관계 속에서는 불가능해 보였던 일”이라고 평가했다.

이어 “2023년 BYD의 투자 제안이 거부된 이후, 이번 외교적 해빙은 BYD가 인도 시장에서 입지를 다질 수 있는 절호의 기회”라고 덧붙였다.

블룸버그는 또한 BYD가 ‘아토2’를 200만루피(약 3천150만원) 미만에 판매할 예정이라면서, 현지에서의 승용차 가격 경쟁이 심화할 것이라고 내다봤다.

한편, 중국과 인도는 최근 미국의 대(對)인도 관세 압박을 계기로 한층 밀착하며 ‘해빙무드’에 돌입했다.

양국은 2020년 코로나19 확산과 히말라야 국경 충돌 이후 중단했던 직항 여객기 운항 재개에 지난 1월 합의했고, 나렌드라 모디 인도 총리는 지난달 31일 개막한 상하이협력기구(SCO) 정상회의 참석을 위해 7년 만에 중국을 방문했다.

모디 총리는 방중 기간 시진핑 중국 국가 주석과 양자회담을 가지고 협력 강화와 다자주의에 대한 의지를 확인했다.