[헤럴드경제=최은지 기자] “한국, 바이오시밀러 강국 아녔어?”

지난 5일 인천 송도에서 이재명 대통령 주재로 열린 ‘바이오 혁신 토론회’. 이 대통령 취임 약 90일 만에 첫 바이오 관련 행사가 열리면서 제약·바이오 업계는 고무됐다.

이날 행사에 참석한 60여명 바이오 기업 대표들은 현장의 애로사항을 토로했다. 그중에서도 지난해 말 취임한 김경아 삼성바이오에피스 대표의 발언이 주목받았다.

서울대 약학 학사·석사 및 미국 존스홉킨스대 독성학 박사학위를 취득한 김 대표는 2010년 삼성전자에 입사, 2015년 삼성바이오에피스에 합류해 개발본부장을 지낸 연구원 출신이다. 2024년 11월 삼성그룹 최초로 여성 전문경영인 CEO에 임명돼 화제가 됐다. 오는 11월 삼성바이오로직스에서 독립해 새롭게 출범하는 삼성에피스홀딩스의 대표도 맡게 된다.

이날 토론회는 김 대표 취임 후 첫 공식 행사였다. 그동안 기자간담회는 물론, 글로벌 행사장에서도 좀처럼 모습을 노출하지 않았던 김 대표가 생중계로 이 대통령이 주최하는 토론회에서 처음으로 대중에 모습을 드러낸 것이다.

김 대표는 “한국은 바이오시밀러 보급이 미국이나 유럽, 일본에 비해 너무 낮고, 느리다”며 정부의 바이오시밀러 장려 정책이 필요하다고 밝혔다.

김 대표는 “장려 정책을 통해 바이오시밀러로 전환하는 제도를 만들거나 처방하는 병원이나 의사에게 인센티브를 제공해야 한다”며 “해외 국가들은 병원 의사들에게도 인센티브를 처방당 제공해 바이오시밀러의 보급률을 높이고 있다”고 말했다.

블록버스터 바이오시밀러 보유한 韓 내수시장 ‘저조’

정부에 따르면 글로벌 바이오의약품 시장이 빠르게 성장하면서 국가 간 패권 경쟁이 가속화되고 있다. 글로벌 전체 의약품 시장은 2017년 1만3226억달러에서 2028년 2억1999억달러로 예상되며, 바이오의약품 시장은 2017년 2695억달러에서 2028년 9900억달러로 성장이 예상된다.

지난해 전체 의약품 수출액은 92억7000만달러로 세계 20위였으며, 바이오의약품은 58억달러로 세계 10위를 기록했다. 이중에서도 향후 10년 내 58개 블록버스터 바이오의약품의 특허 만료로 향후 바이오시밀러(바이오의약품 복제약) 시장이 더욱 활성화될 전망이다.

바이오시밀러는 오리지널 의약품과 임상적 효능은 차이가 없으나 오리지널 의약품 대비 저가에 공급돼 환자의 의약품 접근성을 높이고, 사회적 의료비 부담을 낮출 수 있어 세계적으로 관심이 높은 시장이다.

한국의 바이오시밀러는 세계적 수준이다. 2013년 셀트리온이 자가면역질환 체료제 ‘레미케이드(성분명 인플릭시맙)’ 바이오시밀러인 ‘램시마’를 유럽 시장에 처음 출시, 시장에 나온 세계 최초의 바이오시밀러라는 기록을 썼다. 첫 출시 후 약 12년 만인 지난 2월, 램시마는 바이오시밀러로 대한민국 1호 글로벌 블록버스터 의약품으로 등극했다.

미국 식품의약국(FDA)에 등록된 한국의 바이오시밀러 허가는 19개로 세계 2위, 유럽 의약품청(EMA)의 허가는 14개로 세계 1위다.

그러나 해외 시장에서의 성과에 비해 국내 내수 시장에서의 영향력이 아쉽다는 평가다. 한국은 유럽, 미국에 이어 세 번째로 바이오시밀러 허가 심사 규정을 마련할 정도로 빠른 제도를 갖추었는데, 내수 시장이 부진한 이유로 바이오시밀러 장려 정책이 꼽힌다.

지난 6월 지식재산연구 저널(Journal of Intellectual Property)에 게재된 ‘미국과 유럽의 바이오시밀러 관련 특허 및 제도 분석을 통한 국내 바이오시밀러 사용 활성화를 위한 제언’에 따르면, 글로벌 블록버스터 바이오의약품 ‘휴미라(성분명 아달리무맙)’의 한국 내 시장점유율은 90% 이상을 유지하고 있다. 레미케이드는 60% 점유율로, 이 역시 바이오시밀러의 내수 시장 침투율이 저조한 것으로 파악됐다.

한국이 선진 5대(한국, 유럽, 일본, 중국 미국) 국가 중 가장 낮은 바이오시밀러 특허장벽을 구축하고 있음에도 저조한 것은 제도적 요인이 있다는 뜻으로 해석된다.

유럽, 할당량·인센티브 등 ‘적극 장려’ 정책

바이오시밀러는 의사의 처방 유무에 따라 판매량이 좌우된다. 이에 바이오시밀러 시장의 성공 모델로 꼽히는 유럽에서는 적극적인 장려 정책을 펴고 있다. 독일, 프랑스, 네덜란드, 스웨덴 및 영국 등에서는 의사에게 바이오시밀러의 처방 목표를 제시하고 있다. 독일에서는 바이오시밀러 할당량(40%)이 있고, 프랑스에서는 외래 처방의 70%가 바이오시밀러야 하는 것으로 알려져있다. 네덜란드는 바이오시밀러가 있는 경우 오리지널 제품 처방을 제한한다.

영국, 이탈리아, 스페인, 아일랜드, 독일의 경우 바이오시밀러를 처방할 경우 인센티브 조치가 있는 것으로 알려져 있다. 영국의 경우 바이오시밀러를 포함한 최적의 의약품을 채택하는 경우, 절감액의 50%는 처방 의사에게 지급된다. 아일랜드는 바이오의약품 처방에서 바이오시밀러로 시작하거나, 전환하는 환자에 대해 약 500유로의 인센티브를 제공한다.

정은경 보건복지부 장관은 “약가제도를 통해 대체 처방과 같은 것들도 하고 있는데, 의사들에게 오리지널 약에 대한 선호도가 있는 것이 사실”이라며 “제안해 준 제도들은 약가제도 개편할 때 검토하도록 하겠다”고 말했다.

이 대통령은 “근본적으로 (개선이) 필요하다”며 “일종의 부조리일 수도 있기 때문에 힘이 들더라도 빨리 해야 될 일”이라고 말했다.

전문가들은 정부의 보건의료 정책 차원에서 바이오시밀러의 약가에 대한 제도를 개선해 환자의 접근성을 높일 필요가 있다고 조언한다.

김태권 한국특허기술진흥원 책임연구원은 논문에서 “장려금, 인센티브 제도 등을 확대해 의사가 바이오시밀러를 처방할 만한 동기를 높일 필요가 있다”며 “환자들의 바이오시밀러에 대한 인식을 개선할 필요도 있다”고 짚었다.