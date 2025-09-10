[헤럴드경제=민성기 기자] 걸그룹 핑클 출신의 뮤지컬 배우 옥주현이 소속사 불법운영 의혹에 휩싸였다.

10일 스포츠경향에 따르면 옥주현의 소속사 TOI엔터테인먼트가 대중문화예술기획업으로 등록하지 않은 것으로 확인됐다.

옥주현이 이에 앞서 설립한 1인 기획사인 타이틀롤 역시 마찬가지로 등록되지 않은 업체다. 해당 소속사에는 옥주현과 함께 캐스팅 개입 논란이 일었던 뮤지컬 배우 이지혜도 함께 하고 있다.

보도에 따르면 옥주현과 이지혜는 타이틀롤에 소속돼 있다가 현재 TOI엔터테인먼트 소속으로 변경됐으나 타이틀롤과 TOI엔터테인먼트 모두 등록이 돼 있지 않은 상태다. 두 회사 모두 옥주현이 설립한 회사다.

옥주현은 해당 보도 후 스포츠경황을 통해 “여러 관계자가 바뀌는 상황에서 누락이 된 것으로 보인다”며 “3년 전에도 대중문화예술기획업 등록에 필요한 온라인 교육을 관계자와 함께 봤는데 어떠한 이유로 누락이 된 것지 알아보고 있다”고 밝혔다.

이어 “1인 기획사를 운영하고 있고 관련 법령이 여러 번 바뀌는 과정에서 놓친 부분이 있는 것 같다”며 “기획사가 소속된 지자체 기관에 현재 연락을 취해 확인 중에 있다”고 했다.

그러면서 “누락이 됐다면 누락이 확인이 되는데로, 서둘러 관련 절차를 밟겠다”며 “여러 관계자분께 걱정을 끼쳐 드려 죄송한 마음 뿐”이라고 전했다.

대중문화예술산업발전법에 따르면 1인 이상 개인사업자로 활동하고 있는 연예인은 대중문화예술기획업으로 등록해야 한다. 이는 영리활동을 위한 필수적 요건이다. 이를 어길 시 2년 이하의 징역, 2000만원 이하의 벌금형에 처해질 수 있다.

특히 미등록 상태에서의 계약 체결 등 모든 영업 활동도 위법으로 간주된다. 이에 적발 시 영업정지 처분을 받으며, 형사처벌까지 가능하다.

옥주현은 꾸준히 다수의 뮤지컬에 출연하고 있다. 현재 그는 뮤지컬 ‘마리 퀴리’로 관객들을 만나고 있으며, 오는 23일 개막하는 뮤지컬 ‘레드북’에도 출연 중이다.