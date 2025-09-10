2025 사회서비스활성화 유공

현대차 정몽구 재단은 지난 9일 ‘2025 대한민국 사회서비스 박람회’ 개막식에서 혁신적인 비즈니스 모델과 기술로 사회문제 해결에 기여한 임팩트 스타트업을 발굴·지원한 공로를 인정받아 ‘2025 사회서비스활성화 유공 보건복지부 장관표창’을 수상했다고 10일 밝혔다.

사회서비스활성화 유공 장관표창은 사회서비스의 새로운 수요에 대응하여 적극적이고 선도적으로 사업을 수행한 개인 또는 기관(단체)의 공적을 치하하고, 사회서비스활성화에 대한 국민적 공감대 확산과 정책 참여 의식 제고를 위해 선정하는 시상이다.

현대차 정몽구 재단은 ‘어려운 형편에 처한 분들을 돌아보고 희망의 사다리를 든든하게 만들어 달라’는 재단 설립자 정몽구 현대차그룹 명예회장의 뜻에 따라 사회문제 해결을 위한 다양한 활동을 진행하고 있다.

이 중 2012년부터 운영해온 ‘H-온드림 스타트업 그라운드’는 기업가 정신을 바탕으로 비즈니스를 통해 지속가능한 사회를 만들기 위해 사회문제 해결에 힘쓰는 임팩트 스타트업을 발굴하고 육성하는 사업이다.

현재까지 354팀의 스타트업을 육성하여 77%의 생존율을 유지하고 있으며, 일자리 창출 6569개, 누적 매출액 1조2540억원, 누적 투자 유치액 3779억원의 성과를 내고 있다.

시상식(사진)에는 정무성(오른쪽) 현대차 정몽구 재단 이사장과 이스란(왼쪽) 복지부 제1차관이 참석했다. 정 이사장은 “이번 수상은 우리 사회 곳곳의 어려움을 함께 해결하고자 노력해온 재단의 다양한 활동이 인정받은 결과라고 생각한다”며 “앞으로도 사회 각 분야에서 지속가능한 변화를 이끌어 나가겠다”고 밝혔다. 양대근 기자