오는 21~27일 뉴욕·시카고 방문 포용금융·생산적 금융 전략 공유

이환주(사진) KB국민은행장이 미국 기관투자자를 대상으로 기업설명회(IR)에 나선다.

10일 금융권에 따르면 이 행장은 오는 21일부터 27일까지 5박 7일 일정으로 미국 뉴욕과 시카고를 방문해 주요 기관투자자들과 IR 미팅을 진행할 예정이다. 이는 이 행장의 올해 첫 해외 IR 일정이다.

이번 IR은 NDR(Non-Deal Roadshow) 형식으로, 개별 미팅과 소규모 간담회 등 다양한 방식으로 이뤄진다. NDR은 주식이나 채권 발행 등 자금조달 목적 없이, 기업이 투자자를 직접 만나 비즈니스 전략 등을 설명하는 활동이다. 이 행장은 이번 일정에서 코스피 5000 달성 등 새 정부 금융정책 기조 아래 국민은행이 추진 중인 포용금융·생산적 금융 확대 전략과 수익성 관리 방향 등을 공유할 계획이다. 아울러 한미정상회담 이후 대두된 상호관세 이슈와 미국 내 비즈니스 기회 요인에 대해서도 투자자들과 의견을 나눌 예정이다.

KB금융은 올해 홍콩, 싱가포르, 미국, 유럽 등 주요 지역에서 해외 투자자 대상 IR 활동을 지속해 왔으며, 하반기에도 글로벌 투자자와의 소통을 한층 강화한다는 방침이다. 박성준 기자