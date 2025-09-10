UDC 2025서 달 라고 테더 부사장 강연 “디지털 자산 몰라도 USDT 사용할 수 있어야” “스테이블코인 수수료 낮추고 인플레 방어”

[헤럴드경제=권제인 기자] “가판대에서도 가상 자산을 쓰게 될 것입니다”

스테이블코인 시장 1위 ‘테더(USDT)’의 마르코 달 라고 글로벌 확장 및 전략적 파트너십 부사장이 가상자산이 실물경제에 빠르게 적용될 것이라고 공언했다. 이미 스테이블코인은 금융 인프라가 갖춰지지 않은 신흥국에서 국가 간 송금, 저축 등 생활 속 다양한 방식으로 활용되고 있다고 강조했다.

달 라고 부사장은 지난 9일 서울 그랜드 인터컨티넨탈에서 열린 ‘업비트 D 컨퍼런스(Upbit D Conference) 2025’에서 ‘USDT: 금융 포용과 글로벌 결제 확대’를 주제로 강연에 나서 이같이 밝혔다.

달 라고 부사장은 USDT의 강점으로 ‘지역 밀착형(하이퍼로컬)’ 서비스가 가능하다는 점을 꼽았다. 그는 “디지털 자산에 대해 모르는 사람도, 가판대에서도 USDT를 사용할 수 있도록 현지에 맞는 사용처를 찾고자 노력하고 있다”고 말했다. 그러면서 그는 “USDT의 쓰임새는 각 국가가 정하기 나름”이라며 “스테이블코인은 금융 인프라를 갖추지 못한 신흥국에서 더 많이 필요할 것”이라고 말했다.

테더는 전 세계 스테이블코인 시장 점유율 1위인 USDT의 발행사다. 변동성이 큰 비트코인·이더리움 등과 달리 1USDT 당 1달러의 가치를 유지해, 기존 금융 기관의 역할을 대체할 수 있을 것으로 기대된다. USDT의 현재 시가총액은 약 1690억 달러로 스테이블코인 중 가장 높다. 전 세계 이용자는 4억7300만명으로 추정된다.

달 라고 부사장은 USDT가 송금 수수료를 줄이고 인플레이션을 방어하는데 기여하고 있다고 강조했다. 그는 “신흥국에서는 해외 송금 과정에서 송금 금액의 10%를 수수료로 납부하기도 한다”며 “반면, 스테이블 코인을 활용하면 송금 수수료가 1센트 수준에 불과하다”고 말했다. 이어 “높은 인플레이션을 겪고 있는 터키 시장에서는 현지 화폐의 손실을 막기 위해 USDT를 저축 용도로 활용하고 있다”고 설명했다.

그는 USDT가 온라인 커머스와 긱 이코노미(gig economy)에도 적용될 것으로 내다봤다. 달 라고 부사장은 “한국 화장품이 인기가 많지만, 다른 국가에서는 접근성이 떨어진다”며 “결제 시장에 USDT를 적용하면, 멕시코에 있는 소규모 상점에서도 현지 통화로 즉시 환전해 한국 제품을 판매할 수 있다”고 말했다.

그러면서 “스테이블코인 월렛의 80%는 1000달러(한화 138만원) 미만으로 일부 국가에서는 일상적인 물품이나 서비스를 지급결제하는데 USDT를 사용하고 있다”고 덧붙였다.

한편, 두나무는 UDC 2025에서 자체 블록체인 ‘기와체인(GIWA Chain)’과 ‘기와월렛(GIWA wallet)’을 공개하며 디지털자산 거래소를 넘어 블록체인 인프라 기업으로 성장하겠다는 포부를 밝혔다. 자체 블록체인과 지갑, 커스터디 등의 서비스를 통해 글로벌 시장에서 ‘K-미래 금융’을 선도하겠다는 구상이다.

오경석 두나무 대표는 “스테이블코인이 블록체인과 현실 금융을 연결하는 ‘게이트웨이(관문)’ 역할을 하고 있다”며 “스테이블코인의 확산은 금융 시스템과 금융 서비스 전체의 문제가 될 것”이라고 말했다. 그러면서 “스테이블코인이 널리 퍼지게 되면 이를 지원하기 위한 체인, 월렛과 같은 블록체인 인프라가 대중에 퍼질 것”이라며 “이를 통해 지급결제, 자산관리, 자본시장 등 기존의 금융 서비스가 웹3 기반의 서비스로 바뀌게 될 것”이라고 강조했다.