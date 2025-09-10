구본상 회장 등 DSEI 전시회 참관 중 한국전 참전용사 방문

[헤럴드경제=고은결 기자] LIG넥스원은 영국 런던 ‘첼시 왕립보훈병원’에서 치료 중인 한국전쟁 참전용사들을 방문해 감사를 전하는 행사를 가졌다고 10일 밝혔다.

유럽 최대 전시회 중 하나인 ‘DSEI UK 2025(Defence and Security Equipment International)’ 참관을 위해 영국을 방문 중인 구본상 LIG 회장, 신익현 LIG넥스원 대표 등은 지난 8일(현지시간) 영국군 참전용사 윌리엄 웰시 등 6명을 찾아 기념품을 전달하며 대한민국의 자유와 평화를 위해 싸운 참전용사의 숭고한 희생을 기렸다.

영국군은 한국전에 5만6000명을 파병한 바 있으며, 1078명이 전사하고 4909명이 부상하는 등 큰 희생을 치른 바 있다.

이번 방문은 LIG넥스원이 지속적으로 전개하고 있는 한국전 참전용사 지원 사업의 일환이다. LIG넥스원은 미국, 콜롬비아, 필리핀, 프랑스 참전용사 초청행사 개최, 재한UN기념공원 지원 등 다양한 방식으로 참전용사 지원 활동을 전개하고 있다.

신익현 LIG넥스원 대표는 “한국전 참전용사들의 숭고한 헌신과 희생이 있었기에 오늘날 우리가 누리는 자유와 번영이 있을 수 있었다”며 “대한민국 대표 방위산업체 LIG넥스원의 임직원들은 참전용사에 대한 예우와 감사의 마음을 잊지 않을 것”이라고 말했다.