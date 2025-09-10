[헤럴드경제=김보영 기자] 뉴질랜드에서 여행가방 속 두 자녀의 시신이 발견된 사건과 관련해, 한인 여성에 대한 재판이 시작됐다.

8일(현지시간) AFP통신과 현지 매체 시드니모닝헤럴드 등에 따르면 뉴질랜드 북섬 오클랜드 법원은 이날 이모(44)씨가 출석한 가운데 첫 공판을 열었다. 이씨는 지난 2018년 6월과 7월, 당시 9세 딸과 6세 아들을 숨지게 한 뒤 한국으로 도주한 혐의를 받고 있다.

현지 수사기록에 따르면 이씨는 2017년 자녀들의 아버지가 암으로 숨진 뒤 이듬해 자녀들을 살해하고 여행 가방에 넣어 오클랜드 한 창고에 보관한 것으로 알려졌다. 범행 이후 이씨는 2018년 하반기에 한국으로 돌아왔고 2022년 재정적 어려움에 처하게 되자 창고 임대료 납부를 중단했다.

이에 따라 창고 보관 물품이 온라인 경매에 부쳐지면서 이씨의 범행이 드러났다. 2022년 8월 창고 내용물을 낙찰받은 현지 주민이 가방에서 아이들의 시신을 발견해 경찰에 신고했고 뉴질랜드 경찰은 생모인 이씨를 유력한 용의자로 지목했다. 이름을 바꾸고 한국에서 지내던 이씨는 같은해 9월 울산에서 검거돼 뉴질랜드로 송환됐다.

이날 재판에서 이씨는 피고석에 앉아 고개를 숙이고 침묵을 유지했다. 법원 서기가 ‘유죄를 인정하느냐’고 묻는 질문에는 말없이 고개를 저었다. 제프리 베닝 판사는 이같은 이씨의 행동을 무죄 주장으로 간주하고 심리를 이어갔다.

숨진 두 아이의 정확한 사인은 아직 확인되지 않았다. 다만 법원 기록에 따르면 이씨가 처방받은 수면제가 자녀들의 체내에서 검출된 것으로 나타났다. 베닝 판사는 “피고인의 당시 정신 건강 상태를 고려해야 한다는 요청이 제기될 가능성이 있다”고 밝혔다.

현지 언론은 이씨가 스스로 변호를 맡고 있으며, 필요할 경우 지원할 변호사 2명이 대기 중이라고 전했다. 이번 재판은 최장 4주간 이어질 것으로 전망된다.