6명 사망, 최소 10명 부상

[헤럴드경제=양근혁 기자] 이스라엘 예루살렘에서 총격 테러가 발생해 10여명의 사상자가 나왔다고 타임스오브이스라엘, 와이넷 등이 8일(현지시간) 보도했다.

현지 경찰과 응급구조기관 마겐다비드아돔(MDA) 등에 따르면 이날 오전 10시 13분께 예루살렘 북부 라모트 교차로 부근 정류장에서 괴한 2명이 62번 버스에 타고 있는 시민들을 향해 총격을 가했다.

이 총격으로 6명이 숨졌으며 최소 10명이 다쳤다. 부상자 가운데 중상자가 많아 사망자가 더 늘어날 가능성도 있는 것으로 전해졌다.

군과 경찰은 팔레스타인 지역인 요르단강 서안 라말라 출신의 용의자 2명이 사살됐다고 밝혔다.

당시 현장에 있던 군인과 무장 민간인이 각자 가진 총기로 용의자들을 제압했으며, 이 군인은 최근 초정통파 유대교도 ‘하레디’ 복무를 위해 새로 만들어진 이스라엘군 하스모네안여단의 분대장으로 복무 중이라고 한다.

현장 사진을 보면 이들이 범행에 사용한 무기는 ‘카를로’라는 명칭으로 알려진 스웨덴제 칼구스타프 기관총과 유사한 형태로 알려졌다. 이 기종은 요르단강 서안을 기반으로 활동하는 팔레스타인 무장단체가 사용한다.

베냐민 네타냐후 이스라엘 총리는 사건 직후 현장을 방문해 사망자 유족에 애도를 전하고 부상자들의 쾌유를 기원했다. 네타냐후 총리는 “안타깝게도 예루살렘, ‘유대와 사마리아’(요르단강 서안)에서도 전쟁이 계속되고 있다”며 “그들은 유대와 사마리아 전역에서 사명을 완수하고자 하는 우리의 결의를 더욱 강화할 뿐”이라고 말했다.

베잘렐 스모트리히 이스라엘 재무장관은 “유대인을 살해하도록 자녀를 가르치는 팔레스타인 자치정부(PA)를 용납할 수 없다”며 “지도에서 PA가 사라져야 한다”고 주장했다. PA는 그간 이스라엘을 공격하는 과정에서 수감되거나 숨진 팔레스타인 주민의 가족에게 보상금을 지불해왔다.