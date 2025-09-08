이두희 차관도 튀르키예·핀란드 국방차관과 회담

[헤럴드경제=양근혁 기자] 안규백 국방부 장관은 8일 서울안보대화(SDD)에 참석한 길베르토 테어도로 필리핀 국방부 장관과 양자 회담을 갖고 역내 정세와 양국 국방·방산 협력 발전 방향에 대해 논의했다.

국방부에 따르면 안 장관은 필리핀이 아시아 국가 중 6·25전쟁에 최초로 참전한 국가로서 유엔사 회원국으로 참여하고 있음에 감사를 표했다. 양 장관은 지난해 수립된 양국의 전략적 동반자 관계를 국방 분야에서도 확대해나가기로 했다.

양국 장관은 올해 6월 이뤄진 FA-50 2차 계약 등 필리핀 군 현대화 사업에 우수한 한국 기업들이 참여하면서 필리핀 안보 역량 강화에 기여하고 있다고 평가했다.

안 장관은 한국 무기 체계 우수성을 강조하며 “향후 방산 협력 확대를 기대한다”고 말했다.

한편 이두희 국방부 차관도 이날 오후 튀르키예·핀란드 국방차관과 양자회담을 갖고 양국 간 국방·방산협력 강화 방안에 대한 의견을 교환했다.

먼저 무사 헤이벳 튀르키예 국방차관과의 회담에서 군사교육, 정보공유, 고위급 교류, 기술협력 등 국방·방산 전 분야에 걸쳐 양국 간 협력을 강화하기로 했다.

특히 이 차관은 한반도 평화 정착과 북한 비핵화를 위한 우리의 대북 정책에 대해 유엔사 회원국인 튀르키예의 지지를 당부했다.

이어진 에사 풀키넨 핀란드 국방차관과의 회담에서는 2017년 이후 K9 자주포 수출을 계기로 확대하는 양국 간 방산 협력을 높이 평가하면서, 양국 간 방산 협력을 강화해 나가기로 했다.