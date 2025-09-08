국회 외통위 전체회의 참석 후 방미 “지방정부·연방정부 차원 협의 남아” “한미 정상회담서 비자 토의 없었다” “구금 국민 300명과 귀국 염두하고 있다”

[헤럴드경제=문혜현 기자] 조현 외교부 장관은 8일 미국 조지아주 우리 국민 구금사태와 관련해 강훈식 대통령 비서실장과 수지 와일스 백악관 비서실장 간 핫라인 가동 여부를 두고 “그렇지는 않은 것으로 알고 있다”고 밝혔다.

조 장관은 이날 오후 서울 여의도 국회 외교통일위원회 전체회의에 출석해 김건 국민의힘 의원의 관련 질의에 이같이 답했다.

조 장관은 김 의원이 ‘전날 강 실장이 석방교섭이 마무리됐다. 다만 아직 행정적 절차가 남아 있다고 했는데, 행정 절차가 무엇이냐’고 묻는 말에 “전세 비행기를 어떻게 띄울 것인가, 그리고 석방되는 조건은 각 개인들한테 불이익이 가지 않도록 어떻게 할 것인가, 이런 것부터 시작해 앞으로 선례를 구성할 수 있는 것은 무엇이 있는가 (문제)”라며 “지방정부 차원에서 협의가 남아 있는 것도 있고, 연방정부 차원에서 협의가 남아 있는 것도 있다”고 설명했다.

이어 김 의원은 “한미 정상회담에서 이미 700조원에 달하는 우리 기업의 투자가 전제된 상황이지 않았나”라며 “회담에서 우리 측이 이 문제(비자 문제)는 전혀 제기하지 않았느냐”라고 물었다.

조 장관은 “그때는 대미 투자의 기본 방향에 대한 것이다”라며 “상세한 조건이나 또 상호 필요한 요구조건, 특히 이런 것(비자 문제)에 대한 것은 토의가 없었다”고 말했다.

여당에선 조 장관이 미국에 방문해 강한 항의를 전달해야 한다는 의견이 나왔다. 김영배 더불어민주당 의원은 미국 이민단속국(ICE)이 공개한 체포 당시 영상을 두고 “사실 온 국민이 굉장히 걱정도 하고 자존심도 상했다”면서 “대한민국 국회에서 엄청난 지적들이 있었다는 것을 미 당국자들에게 꼭 한번 이야기해 주시는 게 필요하다고 생각한다”고 목소리를 높였다.

이에 조 장관은 “제가 사실은 오늘(8일) 아침에 (미국에) 갈 생각이 있었지만, 오늘 외통위 회의가 잡혀 있기 때문에 위원님들 말씀을 듣고 가고자 했다”면서 “오늘 주신 말씀들을 잘 정리해 미측과 협의하는 데 활용하겠다”고 했다.

또한 이날 조 장관은 이번 사태와 대미 투자를 계기로 한국인 전문인력 대상 별도 비자 쿼터(E4) 관련 법이 통과될 가능성을 내다보기도 했다. 조 장관은 관련 질문에 “대미 투자가 대폭 확대되고 있기 때문에 (E4 관련법의 의회 통과가) 가장 가능성이 높은 상황이라고 판단한다”고 말했다.

조 장관은 이날 저녁 미국행 비행기를 타고 워싱턴 DC를 방문해 미국 정부 고위 관계자와 만나 우리 국민의 귀국과 관련한 절차를 논의할 예정이다.

윤후덕 민주당 의원이 조 장관의 일시 불출석하는 상세 사유서를 언급하며 “내일(9일)은 미국 행정부 고위 인사를 면담하고, 수요일(10일)은 인천 향발이라고 했다. 전용기에 300명 우리 국민과 같이 귀국하는 것이냐”고 물었다.

이에 조 장관은 “제가 그것도 염두에 두고 있는다고 말씀드리겠다”고 가능성을 일부 시사했다.

조 장관은 이후 외통위 전체회의가 정회한 뒤 국회를 떠나 인천공항으로 향했다. 조 장관은 마코 루비오 미국 국무부 장관 등 미국 행정부 고위 인사를 만나 조지아주에 구금된 우리 국민의 귀국 절차 등 세부 사항을 논의할 전망이다.