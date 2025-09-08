“국회 기자회견장을 궤변 배설 공간으로 전락시켜” “뉴라이트 역사관 악의적인 왜곡이란 요설 늘어놔”

[헤럴드경제=양근혁 기자] 더불어민주당은 8일 김형석 독립기념관장의 국회 소통관 기자회견과 관련해 “민의의 전당인 국회에서 난동을 유발한 것에 도저히 묵과할 수 없다”며 “즉각 퇴진할 것을 촉구한다”고 밝혔다.

민주당 소속 국회 정무위원회 위원 일동은 이날 오후 기자회견을 통해 “상습적으로 국민적 분노를 유발하던 김형석이 오늘은 민의의 전당인 국회에서 난동을 유발하는 초유의 사태까지 일으켰다”며 “오늘 오전 독립기념관장으로 있는 김형석은 국회 기자회견장에 나타나 자신의 입장을 표명하겠다며 기자회견을 감행했다”고 언급했다.

정무위원들은 “이 과정에서 회견에 반발하는 민주당과 광복회 및 시민들과 충돌을 유발했다. 오늘 회견은 결론적으로 목적도, 절차도, 내용도 모두 엉터리”라며 “국회를 농락하고 국민을 모욕한 폭동일 뿐”이라고 비판했다.

이들은 “김형석이 기자회견을 하는 목적부터 불순했다. 김형석은 오전 기자회견을 자신의 대국민 호소문과 ‘독립기념관 정상화를 위한 시민연대’라는 괴상한 조직의 주장을 발표하는 자리로 구성했다”며 “기자회견장을 들어줄 가치도 없는 궤변의 배설 공간으로 전락시켰다”고 강조했다.

또 “김형석의 기자회견을 진행한 절차는 규정 위반과 편법 일색이었다. 국회 기자회견장을 사용하는 수칙상, 외부인이 기자회견을 하는 경우 반드시 최소 1인의 국회의원이 함께 참여해야 한다”며 “그러나 오늘 오전 김형석의 기자회견 무대를 마련한 김민전 국민의힘 의원은 기자회견장에 함께 서지도 않았다”고 지적했다.

아울러 “(김 의원은) 먼발치서 회견이 진행되는 것만 확인하고 자리를 이석한 채 기자회견장을 김형석과 괴조직의 독자 무대로 만들어줬다”며 “명백한 국회 규정 위반인 점에 의거, 김형석과 괴조직의 퇴장을 요구한 민주당과 국회사무처 관계자를 향해 이들은 뻔뻔하고 고압적인 태도로 맞서며 몸싸움과 위협도 서슴지 않았다”고 비판했다.

정무위원들은 “기자회견을 통해 제기한 내용은 막말의 연속이었다. 김형석은 자신에게 그동안 제기되어 왔던 뉴라이트 역사관과 내부 시설의 부실 남용 문제에 대해 악의적인 왜곡이란 요설을 늘어놨다”며 “또 자신의 사퇴를 요구하는 광복단체와 시민들의 저항을 불법으로 치부하더니 그 배후가 민주당이라는 거짓 선동까지 일삼았다”고 했다.

이들은 “시민연대라는 괴조직은 전 정부 기관장의 비위 운운하며 이를 감추기 위해 김형석을 표적 삼아 희생양으로 만들고 있다는 궤변을 쏟아냈다”며 “심지어는 백범 김구 선생이 일본의 패망을 하늘이 무너지는 일이라고 했다며 자신의 역사관이 옳다는 또 다른 망발을 내뱉었다”고 목소리를 높였다.

그러면서 “오늘 오전 김형석의 기자회견 이후 격렬한 항의와 저항이 이어졌고, 그 과정에서 몇몇 사람들이 부상을 입는 안타까운 사고가 발생하기도 했다”며 “애당초 국민의 분노를 자극하는 기자회견을 하지 않았으면 이런 소요가 발생할 이유도 없었다. 김형석이 오늘 난동의 책임자인 이유”라고 거듭 강조했다.

정무위원들은 “민의의 전당인 국회에서 이런 난동을 유발한 것에 묵과할 수 없다. 김형석을 강력 규탄하며, 즉각 퇴진할 것을 촉구한다”며 “얼토당토 않은 피해 의식을 내세워 독립기념관장 자리에 연연하겠다면 해임 건의를 포함해 폭동수괴 김형석의 시대를 종식시키기 위해 총력을 기울일 것”이라고 말했다.