넷플 10%·마트 5% 적립 특징 ‘영웅시대’와 기부 실천 기회도

[헤럴드경제=유혜림 기자] 하나은행과 하나카드가 가수 임영웅의 사진을 담은 ‘HERO 체크카드’를 출시했다고 8일 밝혔다.

‘HERO 체크카드’는 손님들이 일상에서 카드 사용을 통해 즐거움을 누릴 수 있도록 분야별로 다양한 적립 혜택을 제공한다. ▷멜론·유튜브·넷플릭스 등 구독 서비스 결제 시 10% 적립 ▷대형마트·슈퍼마켓·백화점 등 쇼핑 결제 시 5% 적립 ▷통신요금·관리비 등 생활요금 결제 시 5% 적립 등 월 통합 최대 2만 하나머니가 적립된다.

또한, 임영웅의 선한 영향력을 담은 첫 번째 체크카드를 기념해 ‘특별한 기부 이벤트’를 실시한다. 내년 1월 31일까지 해당 카드로 월 5만원 이상 결제 시 매월 1000원씩, 최대 5000원이 임영웅과 팬클럽 ‘영웅시대’, 하나금융그룹의 이름으로 기부될 예정이다.

신상품 출시를 기념해 경품 이벤트도 마련했다. 오는 10월 10일까지 하나원큐를 통해 이벤트에 응모하고 5만원 이상 결제한 손님을 대상으로 ▷안마 의자(1명) ▷이동식 TV(2명) ▷공기청정기(3명) ▷목·어깨 마사지기(5명) ▷건강기능식품(100명) 등 추첨을 통해 푸짐한 경품을 제공하며, 1원 이상 결제한 모든 손님에게는 커피쿠폰을 증정한다.

하나은행 관계자는 “‘HERO 체크카드’는 손님들이 일상생활에서도 다양한 적립 혜택을 누리면서 임영웅과 함께 기부에도 참여할 수 있는 하나뿐인 상품”이라며 “앞으로도 손님이 필요로 하는 차별화된 금융상품과 서비스를 지속적으로 선보이겠다”고 밝혔다.

자세한 내용은 하나은행 대표 모바일 앱 ‘하나원큐’ 또는 하나은행 고객센터에서 확인할 수 있다. 한편, 하나금융그룹의 광고모델로 활동 중인 가수 임영웅은 오는 20일 대전 월드컵경기장에서 열리는 대전하나시티즌 홈경기에 참석하여 시축자로 나서며 하프타임 공연도 선보일 예정이다.