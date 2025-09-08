[헤럴드DB]
[헤럴드경제=고승희 기자] 그룹 블랙핑크(BLACKPINK) 로제가 미국 4대 음악 시상식 중 하나인 ‘2025 MTV 비디오 뮤직 어워즈(이하 MTV VMA)’를 접수했다. 대상 중 하나인 ‘올해의 노래’ 상을 받았다.


