[헤럴드경제=고승희 기자] 그룹 블랙핑크(BLACKPINK) 로제가 미국 4대 음악 시상식 중 하나인 ‘2025 MTV 비디오 뮤직 어워즈(이하 MTV VMA)’를 접수했다. 대상 중 하나인 ‘올해의 노래’ 상을 받았다.
입력 2025-09-08 09:48:37
美 신증설 공장 22곳 올스톱…생산차질 불보듯 [美 한국인 구금사태]
[헤럴드경제=한영대 기자] 4일(현지시간) 미국 내 현대차그룹-LG에너지솔루션 합작 베터리 공장 건설 현장에서 미국 당국의 불법체류자 단속으로 한국 근로자 300여명이 구금되는 사태가 발생하면서 미국에 투자한 한국 기업들이 긴장하고 있다. 당장 한국 기업들이 미국 내 진행하고 있는 20여곳 공장 건설에 차질이 발생할 것이라는 분석이 나오고 있다. 이번 구금
“20만원에 샀다” “난 50만원이다” 끝없는 추락…난리 난 ‘국민 황제주’
[헤럴드경제=박영훈 기자] “20만원에 샀다” “난 50만원이다” 인력 감원 등 구조조정과 2분기 ‘깜짝 실적’으로 반등하던 국민 황제주 엔씨소프트가 다시 추락하고 있다. 22만원대까지 회복했던 주가가 순식간에 19만원대로 다시 추락했다. 주가가 다시 추락하자 투자자와 전문가들 사이에 치열한 격론이 벌어지고 있다. 3분기 충격적인 적자 전망까지 나왔다. 엔씨소프트의 주가 폭락은 처참했다. “빠지면 무조건 사라”라는 말이 나올 정도로 한때 열풍을 몰고 왔던 엔씨소프트가 이렇게 몰락할지는 아무도 예상하지 못했다. 100만원이 넘었던 주가가 13만원대까지 대폭락했다. 메리츠증권은 엔씨소프트에 투자의견 ‘중립’, 목표주가 17만원을 제시했다. 현재 19만원대 주가보다도 낮다. 사실상 ‘매도’ 의견을 낸 셈이다. 이효진 연구원은 “엔씨소프트의 주가는 신작 ‘아이온2’가 이끌고 있다”며 “한국·대만 시장에서 높은 성과를 낼 것으로 기대하지만, 서구권 흥행에 대한 기대감은 여전히 근거가 부족하다
“절친 아내에게 반해 결혼하더니 다시 이혼, 아들은 53층 추락사”…불운했던 이 남자가 ‘신’이라 불리는 이유 [음덕후:뮤지션으로 읽다]
[헤럴드경제=김주리 기자] 0:00~0:01초 1970년 늦은 가을, 어느 대중음악 한 곡이 음악 예술의 위계를 무너뜨리며 고전 클래식의 영역에 도달했다. 듣는 순간 리듬을 각인시키는 ‘터키 행진곡’(Turkish March)의 도입부처럼, 침묵 속 서늘한 진동의 ‘월광’(Moonlight Sonata) 속 첫 화성처럼, ‘레일라’(Layla)는 단 1초 만에 감각을 압도하고 형식을 무화시키며, 통상적으로 우열이 가려져 있는 음악 장르간의 경계를 허물었다. 기타 리프는 선율 이상의 질감으로 존재했고, 그 질감은 고도의 기술과 감정이 뒤섞인 밀도로 듣는 이의 신경(身硬)을 곤두세웠다. 갈망과 절망과 격정이 농축된 7개의 음. 시작과 고조, 응축과 확산이 표현된 이 두 세마디는 ‘기타 인트로’라는 이름이 무색할 만큼 클래식 소나타의 미시적 단위(도입-전개-재현)와도 유사한 형식을 갖추고 있었는데, 애절함과 방황에서 일시적 안도감을 주는 종결 구조 또한 보편적인 펑크나 하드 록보다는 훨씬
