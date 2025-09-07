[헤럴드경제=박종일 선임기자]오승록 노원구청장은 9월 7일 오후 경춘선 공릉숲길에서 열린 ‘제3회 노원구 청년마켓’에 참석했다.

이번 행사는 청년 창업가들에게 판로를 지원, 지역사회와의 교류를 확대하기 위해 마련됐다. 특히 청년들의 창의적인 아이디어가 담긴 수제품들을 주민들과 함께 공유하며, 지역경제 활성화에도 기여하고자 추진되었다.

행사에는 총 54개 팀이 참여해 디저트, 액세서리, 주방용품, 문구 등수제품을 판매하는 판매형 부스와 천연샴푸 만들기, 제스모나이트 트레이 만들기, 서울과기대 학생복지위원회에서 재능기부로 틴케이스와 조개 자석 만들기 등 체험형 부스가 운영됐다.

아울러 지역 내 청년 예술가 및 대학 동아리의 문화 공연이 더해져 축제처럼 흥겨운 분위기로 방문객들의 큰 호응을 얻었다.

이날 청년마켓을 찾은 오승록 노원구청장은 “청년들의 도전과 열정이 지역사회에 새로운 활력을 불어넣고 있다”며 “앞으로도 청년들의 성장을 위해 정책적 지원을 아끼지 않겠다”고 말했다.