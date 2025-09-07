‘워런 버핏 바이블’서 “비트코인에선 아무것도 안 나와” “미국의 전성기는 아직 시작도 하지 않아”

[헤럴드경제=민상식 기자] ‘투자의 귀재’ 워런 버핏(95)이 최근 출간된 ‘워런 버핏 바이블’을 통해 비트코인에 투자하지 않는 이유를 밝혔다.

그는 “아파트에서는 임대료가 나오고 농지에서는 식량이 나오지만, 비트코인에서는 아무것도 나오지 않는다”고 설명했다.

금 역시 좋아하지 않는다고 덧붙였다. 버핏은 “금은 용도가 많지 않고, 산출물도 나오지 않는다”며 “(세계에 유통되는) 금 17만톤(t)은 100년이 지나도 크기가 그대로이며, 여전히 아무것도 산출하지 못한다. 금덩이를 정성껏 쓰다듬어도 아무 반응이 없다”고 했다.

대신 “금 17만톤이면 미국의 모든 농경지를 포함해 엑손모빌과 같은 회사 16개를 살 수 있다”면서 산출물이 있는 자산이 훨씬 더 가치가 있다고 주장했다.

‘워런 버핏 바이블’(에프엔미디어)은 투자 등에 관한 버핏의 육성을 모은 책이다. 1983년부터 2025년까지 주주총회에서 한 발언과 주주 서한, 인터뷰 등을 총망라했다.

주식투자, 기업인수, 자본 배분, 회계와 가치평가, 채권·외환·파생상품, 지배구조, 기업문화, 보험업, 금융업 등 다양한 주제에 관한 그의 시각이 책에 담겼다.

버핏은 상환에 내몰릴 경우 최악의 판단을 내릴 수 있으니 절대 빚내서 투자하지 말라고 권한다. 또 공포에 주식을 사고, 주식이 너무 올랐을 때는 조심할 것, 훌륭한 기업을 발견했다면 계속 보유할 것, 시장 상황은 세세히 알 필요 없지만 적어도 투자한 기업에 대해서는 상세히 알 것 등의 조언을 이어간다.

아울러 만약 투자처가 마땅치 않다면 스탠더드앤드푸어스(S&P)500 지수와 같은 미국의 상장지수펀드(ETF)를 사서 장기 보유하라고 권한다. 특정 주식이 아닌 미국 시장을 사라는 것이다.

그는 “비관론자들은 미국의 문제에 대해 끝없이 떠들어대지만, 나는 외국으로 이민 가려는 사람을 한 번도 본 적이 없다”며 “미국 시장경제에 뿌리박힌 활력은 계속 마법을 발휘할 것이고, 미국의 전성기는 아직 시작하지도 않았다”고 설명했다.