[헤럴드경제=주소현·한상효 기자] 당정은 7일 기획재정부를 기획예산처와 재정경제부로 분리 개편하고 국무총리 소속 기획예산처를 신설하기로 했다고 발표했다. 검찰의 수사 기능을 전담하는 중대범죄수사청과 공소 제기·유지 기능을 전담하는 공소청을 신설하기로 했다.

윤호중 행정안전부 장관은 이날 정부서울청사에서 열린 브리핑에서 “이번 정부조직개편은 국민이 원하는 핵심 국정과제를 이행하고 새 정부 국정목표를 뒷받침하기 위한 첫 단계로 정부 부처 기능을 효율화하고 기후위기, AI(인공지능) 대전환 등 복합 문제를 다룰 기반을 구축하는 것을 목표로 했다”며 이같이 말했다.

금융위원회의 국내금융 기능을 재정경제부로 이관하고 금융위원회를 금융감독위원회로 개편한다. 환경부와 산업통상자원부의 에너지 기능을 통합, 기후에너지환경부로 개편하되 자원산업 및 원전수출 기능은 산업통상부에 존치하기로 했다.

과학기술과 인공지능 분야를 총괄·조정하는 과학기술부총리를 신설하고 과학기술정보통신부 장관이 부총리를 겸임한다. 경제정책 총괄·조정과 세제, 국고, 금융, 공공기관 관리 등 기능을 수행하는 재경부 장관이 경제부총리를 겸임한다.