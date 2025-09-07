[헤럴드경제=문영규 기자] 유튜브 구독자 144만 명을 보유한 유튜버 대도서관(46·본명 나동현)의 사망 소식이 전해진 가운데, 동료 유튜버들의 추모가 이어지고 있다.

리뷰 전문 유튜버 고몽은 6일 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 “대도서관 형님의 명복을 빈다”며 “외로울 땐 방송으로 힘이 돼주셨고 제 인생을 바꿔준 유튜브 시작에 대도 형이 있었다”는 추모의 글을 올렸다.

고몽은 “형이 라이브 하면 체력적으로 힘들다고, 시간적 여유가 없다고 하셨는데 이렇게 갑자기”라며 비통해했다.

그는 “제가 쓰러졌단 이야기에 장문의 건강관리 조언도 해주시고 좋은 영화 나오면 시사회도 같이 데려가시던, 언제나 활력 넘치고 자신감 있던 유튜버들의 큰형이셨다”며 “그곳에선 평온해지시길”이라고 애도했다.

개그맨 김대범은 “너무 충격적이고 허탈하다”며 “대한민국 최고의 유튜버로서 매우 친절하고 예의 바른 사람이었다”고 고인을 회상했다.

김대범은 유튜브를 시작하며 대도서관에게 도움을 받은 것으로 알려졌다.

김대범은 “건강하고 밝은 기운을 주던 대도서관님이 왜 벌써 하늘 나라로 가시는 거냐”라며 “너무 빠르다”라고 안타까워 했다.

‘G식백과’ 김성회는 고인의 빈소를 찾았다. 그는 이날 유튜브 커뮤니티를 통해 “대도서관 나동현 님의 빈소에 다녀왔다”며 “선배님 덕분에 게임 방송이라는 세계를 알게 되었고, 방송인이라는 꿈을 품게 됐다”라고 밝혔다. 빈소에는 “길을 열신 분의 마지막 길을 깊이 애도합니다”라는 문구가 담긴 근조화환을 전했다.

지난 6일 서울 광진경찰서에 따르면, 대도서관은 이날 오전 8시 40분께 광진구 자택에서 숨진 채 발견됐다.

경찰과 소방 당국은 대도서관이 약속 시간에 나타나지 않고 연락이 되지 않는다는 지인의 신고를 받고 출동했다. 현장에서 유서나 타살 혐의점은 발견되지 않은 것으로 전해졌다.

대도서관은 1세대 원조 인터넷 방송인이자 144만명의 구독자를 거느린 스타 유튜버로 활동해왔다.

그는 지난 4일 서울 중구 동대문디자인플라자(DDP)에서 열린 2026 S/S서울패션위크 패션쇼에도 참석하는 등 최근까지 활동을 이어왔다.

그는 행사가 끝난 뒤 집으로 돌아와 라이브 방송을 통해 팬들과 5시간 넘게 소통했던 것으로 알려졌다.

당시 라이브 방송에서 그는 “패션위크 갔다가 사진 찍고 패션쇼 보고 아는 사람들이랑 밥 먹고 왔다. 아침부터 가서 헤어 메이크업 받느라 잠을 많이 못 잤다”고 토로한 것으로 전해졌다.