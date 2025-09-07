SK에코플랜트, 3년 전 4595억 투입해 약 37% 보유 디오션 컨소시엄 우협 선정, 하반기 거래종결 전망 의무공개매수 논의, 롯데렌탈 사례 주목

[헤럴드경제=심아란 기자] SK에코플랜트가 특수선 건조와 해상풍력 구조물 사업을 영위하는 계열사 SK오션플랜트 매각을 공식화했다. 2022년 인수한 지 3년 만으로 비주력 사업을 정리하고 반도체 소재 사업에 집중한다는 목표다.

SK오션플랜트는 코스피 상장사인 점이 조명된다. 이재명 정부가 잇단 상법 개정으로 주주가치 보호를 강조하는 가운데 대주주를 제외한 SK오션플랜트의 43% 주주도 만족시킬 매각 구조를 만들지 주목된다.

7일 한국거래소에 따르면 SK오션플랜트 5일 종가는 2만5600원이다. 상반기 월별 종가의 단순 평균치가 1만5000원대인 점을 감안하면 65% 상승했다. 작년부터 SK오션플랜트 경영권 매각 가능성은 꾸준히 언급됐으며 이달 원매자가 구체화되자 시장 주목도가 높아진 모습이다.

앞서 1일 SK에코플랜트는 SK오션플랜트 매각 우선협상대상자로 디오션자산운용 컨소시엄을 선정했다고 공시했다. 매각 대상은 최대주주 지분에 한정한다. SK에코플랜트가 소유 중인 36.98%가 이에 해당한다. 현재 시가 기준 지분가치는 5698억원을 기록 중이다.

디오션자산운용은 지난해 설립된 신생 사모펀드(PEF) 운용사다. 강덕수 STX그룹 전 회장이 창업 멤버로 알려졌으며 작년 말 기준 금융감독원에 보고된 운용 중인 펀드는 없다. 이번 SK오션플랜트 인수 과정에서 전략적투자자(SI) 자금을 활용할 것으로 파악된다.

디오션 컨소시엄은 4000억원 후반대 가격을 제시한 상황이다. 원매자는 이제 본실사를 시작한 단계로 아직 최종 거래와 관련된 조건은 공개되지 않고 있다.

이번에 거래 대상이 ‘최대주주 지분’인 점은 눈여겨볼 만하다. SK오션플랜트는 상장사로 올 상반기 기준 기존 창업주 측 보유 지분 약 20%를 제외하면 43%가량은 비지배 주주에 분산돼 있다. 이 가운데 주요 기관인 국민연금공단 몫이 10%며 나머지는 소액주주가 소유 중이다.

금융위원회는 내년 상반기 추진 과제로 의무공개매수 도입을 언급했다. 상장사 경영권 지분을 인수할 때 잔여 물량에 대해서도 인수 의무를 부과하는 장치다. 소액주주에게도 지배주주와 동일한 프리미엄을 제공해 엑시트 기회를 보장하라는 취지다. 현재까지 논의된 방안으로는 ▷지분 25% 이상을 취득해 최대주주가 됐을 때 공개매수를 통해 ‘50%+1주’까지 확보 ▷지분 100% 전량 공개매수 등이다.

제도 도입에 앞서 국내 PEF 운용사 VIG파트너스는 미용 의료기기 업체 비올 구주 인수와 동시에 잔여 지분을 전량 사들이는 공개매수를 병행했다. 올해 체결된 상장사 경영권 양수도 계약 가운데 ▷어피니티에쿼티파트너스의 롯데렌탈 ▷스톤브릿지캐피탈-LS증권의 리파인의 경우 경영권 지분에만 프리미엄을 얹어 인수한 거래다. 다만 이들 두 곳은 행동주의 전략을 펼치는 헤지펀드 운용사로부터 거래의 공평성이 떨어진다고 지적 받고 있다.

SK오션플랜트 매출의 95%는 특수선 건조와 해상풍력 구조물 사업에서 창출된다. SK에코플랜트는 공격적 인수합병(M&A)으로 친환경 사업 포트폴리오를 확장하던 2022년 4595억원을 투입해 SK오션플랜트 경영권 지분을 인수했다. 다만 친환경 사업을 접고 SK그룹 내 핵심 계열사 SK하이닉스와 시너지를 낼 수 있는 ‘반도체 소재 기업’으로 체질을 바꾸고 있다. SK오션플랜트와 함께 폐기물 처리 사업을 펼치는 자회사 리뉴원과 리뉴어스 역시 콜버그크래비스로버츠(KKR)에 매각할 예정이다.