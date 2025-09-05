[헤럴드경제=김성훈 기자] 미국 정부가 4일(현지시간) 조지아주의 현대차그룹-LG에너지솔루션의 합작 배터리 공장(HL-GA 배터리회사) 건설현장에서 대대적인 불법체류자 단속을 벌여 한국인 30명 이상 포함한 450여명을 체포했다.

‘서배나 모닝뉴스’(SMN)에 따르면, 미국 이민세관단속국(ICE)과 국토안보수사국(HSI) 등은 이날 조지아주 서배나에 위치한 HL-GA 배터리회사 공장 건설현장에서 수백대의 집행 차량을 동원해 불법체류자 단속을 실시했다.

체포된 이는 450여 명이며, 한국에서 현지로 출장을 간 직원 30명 이상(협력업체 직원 포함)과, 현지에서 채용된 근로자들이 포함된 것으로 파악됐다.

한국에서 출장간 사람들은 대부분 회의 참석이나 계약 등을 위한 비자인 B1비자나, 무비자인 전자여행허가(ESTA)를 소지한 채 현지에서 일을 하고 있었던 것으로 파악된다. 이들은 ‘체류목적에 부합하지 않는 활동’을 했다는 이유로 체포된 것으로 알려졌다. 현장 공사 업체에 소속된 일용직 노동자 중 불법체류자들을 가려내 체포하는 과정에서, 한국인 출장자들도 체포한 것으로 전해졌다.

체포된 사람 중 상당수는 추가조사를 위해 조지아주 폭스턴에 위치한 ICE 시설로 연행된 것으로 전해졌다.

현지를 관할하는 주애틀랜타 한국총영사관은 변호인단을 꾸리고 있으며, 변호인단은 한국인들이 구금된 시설을 조만간 방문할 예정이다.

HL-GA 배터리회사 선임 홍보 전문가인 메리 베스 케네디는 공식 성명에서 “우리 건설 현장에서의 활동과 관련해 관계 당국과 전적으로 협력 중이다. 당국의 업무를 지원하기 위해 건설 작업을 일시 중단했다”고 밝혔다.

미국 트럼프 행정부는 대대적인 불법체류자 단속 및 추방 정책을 펴고 있으며, 외국인 근로자가 다수 일하는 공장이나 농장 등을 급습해 불법체류자로 의심되는 사람들을 체포한 뒤 수용 시설로 이송하고 있다.