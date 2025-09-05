[헤럴드경제=김태열 건강의학 선임기자] 9월 9일은 귀 건강에 대한 인식을 제고하기 위한 ‘귀의 날’이다. 최근 고령 인구가 증가하고, 생활 속 소음 노출이 빈번해지면서 난청의 유병률도 높아지고 있다. 귀 건강과 직결된 난청은 단순히 소통의 불편을 넘어 인지기능, 치매 위험과도 밀접하게 연관된 건강 문제로, 적극적인 예방과 치료가 중요하다. 난청의 다양한 유형과 예방 및 청각 재활 방법까지 서울대병원 이비인후과 박무균 교수와 살펴본다.

▶난청이란?=난청은 소리를 듣는 데 어려움을 느끼는 증상이다. 귀를 통해 들어간 소리가 고막-달팽이관-청신경을 거쳐 뇌에 도달하는 과정에 문제가 생겨 발생한다. 의사소통과 사회생활에 지장을 끼칠 뿐 아니라, 자동차 경적이나 화재 경보 등을 인지하기 어렵게 만들어 안전을 위협할 수 있다.

난청의 유형은 노인성 난청, 소아 난청, 돌발성 난청, 소음성 난청 등 원인과 발생 양상에 따라 다양하다. 그중에서도 노인성 난청은 65세 인구 10명 중 3명이 겪을 만큼 흔하며, 관절염, 고혈압에 이어 3번째로 많이 발생하는 노인성 질환으로 꼽힌다. 최근에는 작업환경의 소음과 과도한 이어폰·헤드폰 사용으로 인한 소음성 난청도 증가하고 있으며, 국내 인구 100명 중 약 2명(1.7%)는 소음성 난청을 경험한 것으로 알려졌다.

▶소아 난청의 중요성=난청은 소아에게 더 큰 영향을 미친다. 특히 뇌에서 청각 경로가 발달 중인 3세 이전에 자극이 없다면 듣는 기능이 퇴화하고, 언어와 사회성 발달에 영향을 준다. 다행히 조기에 발견하여 치료할 경우 정상에 가까운 발달을 기대할 수 있다.

소아 난청의 조기 발견을 위해선 주의 깊은 관찰이 필요하다. TV나 동영상을 볼 때 유독 볼륨을 크게 설정하거나, 질문을 했을 때 자주 되묻는 경우 난청의 징후를 의심할 수 있다. 이유 없이 주의력이 떨어지거나, 반응이 늦는 경우에도 아이의 청력을 점검해 보는 것이 좋다.

▶3. 응급 질환, 돌발성 난청=갑작스럽게 소리가 들리지 않는 돌발성 난청은 신속한 치료가 중요한 응급 질환이다. 주로 과로했거나 감기를 앓은 후 발생하며, 이명, 어지럼증, 먹먹함이 자주 동반되는데, 이는 일상적인 증상이라서 지나치기 쉽다. 혹은 소리를 들을 때 자주 사용하는 귀가 아닌, 반대쪽 귀에 발생하여 알아차리지 못할 때도 있다.

그러나 손상된 청각 세포가 회복 가능한 골든타임은 3일에서 최대 2주까지이며, 2달이 지나면 청각 회복을 기대하기 어려우므로, 의심 증상이 있으면 병원을 방문해 검사를 받는 것이 중요하다. 실제로 환자 3명 중 1명은 정상 청력을 되찾지만, 다른 1명은 부분적으로만 회복하며, 나머지 1명은 청력을 완전히 잃는다. 처음 발생한 난청이 심할수록, 어음 명료도(말소리 이해도)가 낮을수록, 어지럼증이 동반될 경우일수록 회복 가능성이 낮다.

돌발성 난청으로 진단되면 입원하여 스테로이드 주사 치료를 실시한다. 만약 늦게 발견될 경우 약물로는 회복이 어렵지만, 보청기 등 청각 재활을 통해 삶의 질을 유지할 수 있다.

▶예방 방법은?

(1)선별 검사: 초등학교 입학 전, 중학교 입학 시, 장년기, 노년기 때 정기 검사를 받으면 조기 발견에 도움이 된다. 또한, 선천성 난청을 찾기 위한 신생아 청각선별검사도 국가적으로 실시되고 있다.

(2) 소음 노출 예방: 소음은 난청의 가장 큰 원인 중 하나지만, 예방 가능한 요인이기도 하다. 85dB(버스·지하철 안 소음)보다 큰 소음에 지속적으로 노출되면 청력이 손상될 수 있으며, 소음을 피하기 어렵다면 귀마개를 사용해 보호하거나, 조용한 곳에서 자주 휴식을 취해 주어야 한다.

(3) 올바른 이어폰·헤드폰 사용: 볼륨은 최대 크기의 절반 이하로 설정하며, 한 번에 60분 이내로만 사용하는 것이 좋다. 대중교통 등 시끄러운 장소에서 이어폰을 사용하거나, 개방형 이어폰(골전도 이어폰 등)을 사용할 경우, 주변 소리가 섞여 들어와 볼륨을 크게 설정하는 경향이 있어 주의해야 한다.

(4) 약물 사용 주의: 항암제, 항생제, 이뇨제 등 특정 약물이 난청을 악화하거나 유발할 수 있다. 따라서 난청이나 이명이 있다면 이런 약물을 피할 수 있도록 담당 의료진과 상의해야 한다.

▶청각재활 방법은?=예방이 불가능한 난청은 청각 재활이 중요하다. 특히 40dB(냉장고, 조용한 방 소리)보다 작은 소리가 들리지 않을 때부터는 적극적인 보청기 사용이 권장된다. 보청기는 소리를 증폭시켜 작은 소리를 듣게 하고, 말소리를 크게 하여 듣기 편안하게 해준다. 또한 이명을 억제하고, 청각 피질의 퇴화를 방지하여 인지기능 유지에도 도움이 된다. 최근에는 착용감과 미용적 장점을 개선하고, 스마트폰과 연동시켜 소리 증폭을 조절하는 등 편의성을 높인 제품이 등장하고 있다.

청력 손상이 심하면 인공와우 수술을 통해 청각 재활이 가능하다. 인공와우는 전극을 통해 달팽이관으로 직접 전기 신호를 전달하는 장치로, 주로 보청기 효과가 없는 1세 미만 소아 환자나, 70dB(전화벨, 세탁기 소리)보다 작은 소리를 듣지 못하며, 말소리 이해도가 50%로 떨어진 성인에서 고려할 수 있다. 인공와우는 보청기보다 음질이 떨어질 수 있지만, 환자 대부분은 말소리를 100% 이해하며 일부는 음악 감상도 가능하다. 인공와우를 통해 일찍부터 치료하면 소아 난청은 대부분 정상적인 청각·언어 발달이 가능하고, 최근 노인성 난청, 일측성 난청에서도 치료 효과가 검증되는 중이다.

한편, 인공와우나 보청기를 적용한 후에도 청각 재활 훈련은 계속해야 한다. 특히 인공와우를 통해 전달되는 전기 신호를 인식하고, 이에 적응하기 위해 많은 훈련이 필요하다.

서울대병원 이비인후과 박무균 교수는 “난청은 치매의 주요 위험 요인인 만큼 경미한 청력 저하라도 일찍부터 관리하는 것이 중요하다. 평소 소음을 멀리 하는 습관으로 소음성 난청을 예방하고, 이미 청력이 손실됐다면 보청기 착용과 청력 재활에 적극 참여해야 한다”라며 “이를 통해 의사소통 능력을 충분히 개선할 수 있으므로, 난청이 생겼다고 부끄러워하지 마시고 전문의와 상담받기를 권한다.”고 조언했다.