게임 IP 기부 캠페인·사회문제 해결 사례 소개 취약계층 아동·청소년 지원 캠페인 지원 독려

[헤럴드경제=차민주 기자] 스마일게이트 희망스튜디오는 오는 14일까지 서울 중구 청계천로 하이커그라운드에서 열리는 ‘2025 게임문화축제(GCF 2025)’에서 특별 부스 ‘희망 FUNding’을 운영한다고 5일 밝혔다.

부스는 이날부터 7일, 13일부터 14일까지 총 5일간 운영된다. 희망스튜디오는 부스를 찾는 방문객에게 ‘로스트아크’, ‘로드나인’ 등 게임 지식재산권(IP)을 활용한 기부 캠페인 등 사회공헌 활동을 소개하고, ‘도티’, ‘홀릿’ 등 인플루언서와 협력해 사회문제를 해결했던 사례를 공유할 계획이다.

아울러 결식아동과 청소년들에게 영양 도시락을 제공하는 ‘한 끼로 채우는 희망’ 기부 캠페인 참여 또한 독려한다. ‘한 끼로 채우는 희망’ 기부 캠페인은 온라인 희망스튜디오 기부 플랫폼에서 다음달 12일까지 진행된다. 기부 참여자는 추첨을 통해 ‘로스트아크’ 장패드와 키링 등 굿즈를 받을 수 있다.

스마일게이트는 기부금을 국제구호개발 비정부기구(NGO) 월드비전에 전달, 결식아동 5000명에게 영양 도시락을 지원하는 데 전액 사용한단 방침이다.

권연주 희망스튜디오 이사는 “이번 기부 부스는 축제를 찾은 게이머들이 기부를 보다 재미있고 의미 있게 경험할 기회가 될 것”이라며 “앞으로도 희망스튜디오는 게이머와 사회문제를 연결하는 희망 플랫폼 역할을 지속해서 강화해 나가겠다”고 말했다.

한편, 스마일게이트는 이번 게임문화축제에서 ‘로스트아크’와 ‘클레르 옵스퀴르: 33 원정대’ IP 체험 공간 또한 운영해 관련 콘텐츠를 선보일 계획이다.