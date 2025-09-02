[헤럴드경제=김보영 기자] 기존 연구에서 인생의 가장 불행한 시기로 여겨져 온 40대에 대한 통념이 완전히 뒤바뀌는 연구 결과가 나왔다. 최근 연구에 따르면 18~24세 젊은 세대가 가장 불행한 집단으로 나타났으며, 이는 전 세계적인 현상인 것으로 확인됐다.

미국 다트머스대학 경제학과 데이비드 블랑치플라워 교수 연구팀은 미국과 영국을 포함한 44개국의 약 200만 명을 대상으로 한 대규모 분석을 통해 이 같은 결과를 도출했다고 밝혔다. 이번 연구는 국제학술지 ‘플로스 원(PLOS One)’ 8월 27일자에 게재됐다.

그동안 행복 연구에서는 ‘행복의 U자 곡선’이 널리 받아들여져 왔다. 이는 행복감이 20대부터 점차 하락해 40대 중후반에 최저점을 기록한 후, 50대를 넘어서면서 다시 상승하는 패턴을 보인다는 이론이었다.

하지만 이번 연구는 이러한 패턴이 완전히 사라졌음을 보여준다. 연구팀은 2020년부터 2025년까지 수집된 글로벌 마인드 프로젝트(Global Minds Project) 데이터를 분석한 결과, 불행감이 18~24세에서 가장 높고 연령이 증가할수록 단조적으로 감소하는 패턴을 발견했다.

특히 미국에서의 변화가 두드러진다. 젊은 여성의 절망 수준은 2009년 5.6%에서 2024년 9.3%로 크게 증가했다. 여기서 ‘절망감’은 극심한 스트레스나 우울감, 감정적 압도 상태 등 정신건강이 심각하게 악화된 상태를 의미한다.

또한 25세 미만 응답자 중 13% 이상이 ‘괴로움을 느낀다’고 답한 반면, 다른 연령층에서는 5.6%만이 그렇다고 응답했다. 이는 젊은 세대의 정신건강 상황이 얼마나 심각한지를 보여주는 지표다.

연구진은 젊은층 불행감 증가의 명확한 원인을 특정하기는 어렵다고 전제하면서도, 여러 가능한 요인들을 제시했다.

먼저 2008년 세계 금융위기가 젊은 세대의 취업 전망에 미친 장기적 영향이 지속되고 있다는 분석이다. 연구진은 새로운 세대가 노동시장에 진입할 때 경험한 경제적 충격이 ‘흉터 효과(scarring effect)’를 남겨 지속적인 영향을 미칠 수 있다고 설명했다.

또한 정신건강 관리 서비스에 대한 재정 지원 부족도 주요 원인 중 하나로 지목됐다. 2008년 금융위기 이후 공공 의료서비스 예산이 줄어들면서 정신건강 치료 접근성이 떨어졌다는 것이다.

스마트폰과 소셜미디어 사용 증가도 주요 원인으로 거론된다. 다른 사람들의 삶과 끊임없이 비교하게 되면서 자신의 삶에 대한 불만족이 커질 수 있다는 것이다.

이번 연구의 주목할 점은 이러한 변화가 특정 국가에 국한되지 않는다는 것이다. 중동(3개국), 아프리카(10개국), 라틴아메리카(15개국), 아시아(5개국), 영어권 국가(6개국), 유럽(5개국) 등 전 지역에 걸쳐 동일한 패턴이 나타났다.

아시아 지역에서는 방글라데시, 인도, 이라크, 파키스탄, 필리핀 등의 데이터가 활용됐으나, 한국은 이번 연구에 포함되지 않았다.

공동 저자인 런던대학교(UCL) 사회연구소의 알렉스 브라이슨 교수는 “정신질환이 중년기에 정점을 찍었던 과거와는 완전히 다른 변화”라며 “이러한 변화의 원인은 논란의 여지가 있지만, 오늘날 젊은이들 사이에 심각한 정신건강 위기가 존재한다는 것은 분명하며, 이에 대한 해결책이 시급히 필요하다”고 강조했다.