‘비단길 사통발달’ 시안, 동서교류 중심지 실크 드리운 中 전통복 입고 불야성 만끽 복원 끝난 병마용 추가 투입 대기 눈길 ‘레트로 감성’ 바이루창 테마파크도 인기

‘팔수(八水)’가 장안을 감돈다. ‘장안의 명물’이란 말로 유명한 장안은 중국의 고도(古都)로, 현재 산시(陝西)성의 성도 시안(西安)에 해당한다. 서쪽으로는 비단길, 동쪽으로는 보하이(渤海)만을 잇는 관중(關中)평야의 한복판이다. 8개의 강물이 주변을 휘감는 풍요의 땅이자 국제교류의 중심지였다.

이곳이 8~9세기 서라벌(현 경주)과 함께 세계 5대 도시였고, 1000년가량 여러 왕조의 도읍지였다 보니 떠나기 전에는 ‘역사 공부만 하다 오겠지’하는 생각이 들었다. 비행기. 숙소, 입장권 등 여러 개를 예약하면 가성비를 더해주는 트립닷컴의 AI(인공 지능) 가이드로 여행 계획을 짠 뒤, 진·한·당 시대 군웅할거, 동서 교류의 풍경을 떠올려봤다.

대한항공 여객기가 착륙할 무렵, 창밖을 보니 옛 진나라 도읍지였던 시안 셴양(咸陽)국제공항 주변에 황톳빛 강물이 흐른다. 바로 웨이수이(渭水)다. 시안 북쪽에는 징수이(涇水)가 흐른다.

두 강과 낙하·분하·강수 등 물줄기는 차례로 황하에 합쳐지는데, ‘맑은 물’ 징수이와 ‘탁한 물’ 웨이수이가 합수되는 지점에선 두 물줄기가 분명히 구별된다. 두 강의 머리글자를 붙여 ‘경위가 분명하다’는 말이 여기서 나왔다. 시비를 가릴 때, 끊고 맺는 맛이 있는 인물에게 쓰인다. 이렇게 팔수는 보하이만으로 나아가면서 하나가 된다. 합수 초기에만 잠시 ‘경위가 분명’할 뿐, 결국 화합하며 살아야 한다는 뜻도 품고 있다.

2000년 전으로 떠나는 시간여행

시안에 도착해 가장 먼저 들른 곳은 트립닷컴이 빅데이터 분석으로 추출, 추천한 ‘트립베스트’ 여행지, 시안성벽·진시황릉·병마용갱·종루 등 역사 인문학 명소들이다.

역사 탐방은 지루할 것이라는 예상은 금세 깨졌다. 길이 1만4000m, 높이 12m 성벽은 당나라의 도시계획을 기반으로 명나라가 축성했다. 성벽은 두께, 즉 폭이 무려 10~12m나 됐다. 이곳에서는 보행 전용 구간을 제외하고는 자전거를 타고 누빌 수 있었다.

석양과 해자 강을 구경하면서 자전거 하이킹을 하다 보니 역사 유적도 훌륭한 놀이터가 될 수 있다는 사실을 새삼 깨닫는다. 해자에서는 낚시도 하고 조깅도 할 수 있다. 성벽에 오르면 고풍스러운 전각들이 발 아래 놓이고, 중국 전통의상을 입은 남녀노소가 성벽 위아래를 활보한다. 마치 600~2000년 전으로 시간 여행을 하는 듯한 착각에 빠질 정도다.

중국 전통의상은 얇은 실크가 하늘하늘, 치렁치렁 늘어지는 여러 겹의 의복이다. 당연히 우리의 한복과는 완전히 다른 모습이다. 중국 일각에서 청나라 전통의상 치파오(旗袍)까지 말살해 가면서 최근 느닷없이 5000년 이상 된 우리 한복을 자기네 것이라고 우기는데, 사실 이해가 되지 않는다. 분명한 자충수다. 이렇게 멋진 전통의상이 있는데 말이다. 자신의 역사에서 청나라의 존재를 부정하는 자가당착에도 빠진다. 치파오는 베트남, 말레이시아, 싱가포르 등지에서 수십 년간 큰 인기를 누리는 중이다.

어쨌든 한복과는 딴판인 전통의상을 입은 중국 젊은이의 숏폼 영상과 ‘인생샷’을 촬영하는 모습은 발랄해진 역사 도시의 또 다른 면모였다.

이슬람교·크리스트교·불교가 공존

성 아래로 내려오면 이슬람 전통과 음식 문화를 체험하는 후이족(回族)거리를 만난다. 돼지를 제외한 각종 꼬치구이와 바오쯔(찐만두), 카오빙(구운 빵) 등 이색 먹거리들이 군침을 돌게 한다. 간간이 히잡과 챙 없는 무슬림 모자인 타키야·쿠피를 쓴 무슬림들이 보여 눈길을 끈다. 후이족의 강인함을 보여주는 ‘힘자랑 동상’도 서 있고, 타조알·오리알 모양의 도자기에 구멍을 뚫은 ‘타오군’으로 만든 피리의 즉석 공연도 펼쳐졌다.

이슬람 사원인 칭전다쓰(淸眞大寺)는 742년 한옥 같은 불교사원 양식으로 지어져 이채롭다. 당시 장안이 동서교류의 중심지였던 만큼 왕실 차원에서 후이족을 중시했고, 임금이 대문과 비석을 내려 권위를 실어주었다. 이 사원은 이집트의 신전인 지성소로 가는 구조와 같아 10여 개의 문을 지나면 최종 전각인 예배당에 이른다. 1000명이 한꺼번에 예배를 볼 수 있는 이 전각엔 아랍 글자 현판과 ‘선행을 통해 최고의 기쁨을 맛본다(爲善最樂)’는 동양적 잠언 글귀가 있고, 내부엔 청나라 때의 쿠란과 사우디아라비아의 메카 지도가 있다.

시안성내에는 당나라 현장스님이 지은 다얀타(大雁塔), 14세기 종루·고루, 물만두 거리, 우리의 성균관과 같은 문묘(공자사당과 왕립대학), 인사동 느낌의 고문화거리에 있는 베이린(碑林)박물관 등이 있다.

베이린박물관에는 국가 보물급 비석 1000여 개가 있다. 이 중 크리스트교의 당나라 전파를 알리는 ‘대진경교유행중국비’는 다소 이채롭다. 781년 아담 신부가 만든 것으로 알려진 이 비석은 시안 근교 불교사찰에서 발견돼 베이린박물관으로 옮겨졌다. 다얀타와 샤오얀타(小雁塔) 근처에 가톨릭 교회가 있어 ‘공존의 미학’을 보여주는 곳이 바로 시안이다.

밤이 되면 성벽 남쪽 ‘다탕부예청(大唐不夜城) 구역’에서 역사 스토리가 담긴, 화려한 야경이 펼쳐진다.

“죽어서도 나를 지켜라”…1만여개 병마용

시안 하면 병마용을 빼놓을 수 없다. 진시황은 즉위 원년부터 자기 무덤과 만리장성을 짓기 시작했다. 능을 만드는 데 70만명, 장성을 쌓는 데 30만명이 동원됐고, 여기에 아방궁까지 지었으니 백성들은 고역이었다.

납작한 피라미드 형태인 진시황릉은 높이 60여 m, 둘레 2000m, 울타리 격인 외성 둘레는 6264m로, 작은 야산처럼 보인다. 하이라이트는 병마용이다. 죽어서도 자신을 지킬 군사들과 함께하겠다는 뜻에서 실물 크기로 만들어 세운 도자기 인형이다.

가로 62m, 세로 230m인 1호갱(坑)에 들어서면 2000명가량의 병사가 여행자에게 예를 표하는 느낌이 든다. 이곳은 늘 북새통이므로 각종 물품 분실에 주의해야 한다. 갱의 뒷부분에 가면, 거의 다 복원돼 지하 참호 같은 전시장에 배치될 준비를 하는 미완성 병마용 200여 개가 1층에 도열해 눈길을 끈다. 1~3호갱 전체에서 병마용 8000~1만개가 나왔고 모두 파편으로 발굴돼 조립 복원을 한 것들이다.

2호갱은 장군이나 궁사 인형이 있고, 3호갱은 군사령부와 점(占)을 치는 방으로 구성됐다. 항우가 진시황 군대에 아버지를 잃고 복수하기 위해 무덤을 파괴하려고 했지만, 결국 뚫리지 않아 불만 질렀다. 덕분에 무덤 일부엔 그을린 자국이 남았다.

진시황이 죽은 지 2년 만인 기원전 208년 공사를 마무리할 무렵, 후대 왕은 도굴 방지 안전장치 작업을 마쳤다는 보고를 받고는 ‘보안’을 구실로, 갱 밖으로 나올 채비를 하던 수백~수천명의 인부를 생매장했다. 또 진시황의 노리개가 되었던 아방궁의 여인 수백명도 살해했다고 전해진다. 시내로 돌아오는 길에 만나는 화청츠(華淸池)는 양귀비가 온천욕 하던 곳으로 유명하다. 비너스 자세로 온천 분수에 샤워하는 양귀비 석상은 이채롭다.

놀거리 많은 ‘바이루창 테마파크’

시안에는 놀거리도 많은데, 대표적인 것이 바이루창(白鹿倉) 테마파크이다. 과거 고임금을 받던 방직공장이 있어 소득 수준이 시안 도심보다 높았던 이곳에는 방직산업이 신소재에 밀려 퇴출당하자 레트로 콘셉트의 테마파크와 먹자골목이 생겼다.

‘민국거리’에는 중화민국 시절의 건축물과 꼬마 기차를 만들었고, 무형유산 거리엔 염색 공방, 그림자 인형, 도자기 그림 등 전통 손재주 작품들이 전시돼 있다. ‘고(古)거리’에서는 옛 건축물과 상점이 즐비하고, 면식방 거리에선 산시성 길거리 음식을 즐길 수 있다. 번지점프대, 20년 전 어트랙션 놀이기구, 현대적 정원인 독목정, 승마클럽, 마작게임관과 특산 음식 거리가 조성돼 있다.

이곳의 대표 먹거리는 유채기름 튀김국수, 로우지아모(고기빵), 양(羊)선지국수, 방방면 등이 있다. 서안 방방면의 ‘방’자는 한자 중 가장 획수가 많아 더욱 유명해졌다.

시안을 중심으로 동쪽에는 화산(華山), 서쪽에는 타이바이산(太白山)이 큰 산맥으로 연결돼 있다. 돌궐의 후예 튀르키예와 맥족이 건너간 멕시코는 신성한 높은 산을 ‘태페’라고 부른다. 국내는 물론 대륙의 동이·고조선·삼한 고토에도 태백이 있다. 타이바이산(3767m)과 화산(2160m)은 여러 의미에서 한국인이라면 트레킹에 도전해 볼 만 하다. 화산은 ‘중화(中華)’라는 단어 중 ‘화(華)’의 기원이다. 대륙 무예 최고봉인 ‘화산파’의 본산이라 오래전 개그 코너 ‘화산고’가 여기서 모티브를 얻었다고 한다.

이처럼 많은 매력을 갖춘 시안은 사람들도 예의 바르고 친근해 다가가기가 쉽다. 서역이 가까워 그런지 키도 큰 편이다. 시안성벽 남문 옆 음식점 사장의 10대 두 딸은 넷플릭스 애니메이션 영화 ‘케이팝 데몬 헌터스’에 환호하는 K-팝팬이었다. 왠지 모를 친근감에 더 알아보고 싶은 장안의 명소, 그곳이 바로 시안이다.

시안(중국)=함영훈 기자