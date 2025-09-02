이억원 금융위원장 후보자 청문회 앞서 여야 의원 ‘금융위 해체 진위 여부’ 충돌

[헤럴드경제=김은희·김벼리 기자] 국회 정무위원회 소속 여야 의원들이 2일 이억원 금융위원장 후보자 인사청문회를 앞두고 부딪혔다. 정부와 여당이 전날 금융위 해체 등을 담은 정부조직 개편안을 두고 진행한 당정협의회가 발단이 됐다.

특히 정부조직법 개편안을 오는 25일 본회의에서 처리하는 것으로 뜻을 모았다고 전해지자 야당 의원들은 강하게 반발했다. 열흘 남짓 일할 금융위원장 청문회를 진행하는 것이 부적절하다는 주장이다. 여댱 의원들은 25일 본회의 처리 여부가 정해지지 않았으며 정부가 여당을 충분히 설득하는 절차가 있을 것이라고 설명했다.

국회 정무위 국민의힘 간사인 강민국 의원은 이날 이 후보자에 대한 인사청문회에 앞서 “금융위원장 인사청문을 앞두고 바로 전날 금융위 해체안을 논의했다고 하니 도저히 이해할 수 없다”면서 “이억원 후보자가 건물을 철거하기 위해 철거반장으로 온 거냐”고 말했다.

금융위 해체 여부가 불투명한 상황에서 인사청문회를 진행하는 것이 어불성설이라는 비판이다. 같은당 소속 김상훈 국민의힘 의원도 “금융위 편입 여부가 불투명한데, 만약에 편입되면 인사청문회가 코미디가 된다”며 “명확히 확인하고 난 담에 청문회 여부를 결정해야 한다”고 강조했다.

이에 대해 정무위 여당 간사인 강준현 더불어민주당 의원은 “25일 국회 처리하겠다는 일정에 대해 논의하지 않았고 국정기획위 안에 나온 금융위 분리 문제를 다룬 것”이라며 “당장 법이 개정되는 것이 아니고 정무위가 심사하는 절차가 있을 것”이라고 설명했다.

국회 정무위 소속 민주당 의원은 지난 1일 정부, 대통령실과 금융위 해체 등을 담은 국정기획위원회의 경제부처 조직 개편안에 대해 논의했다. 개편안에는 금융위의 국내 금융정책 기능을 기획재정부로 이관해 재정경제부로 통합하고 금융감독 기능은 금융감독원과 합쳐 금융감독위원회로 개편해 사실상 금융위원회를 해체하는 내용이 담겨 있다.