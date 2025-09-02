北, 이례적 金 해외 방문 출발 직후 공개 방중 직전 ‘화성포-20형’ 생산능력 노출 “핵보유국 위상 메시지 발신 의도 내포”

중국 전승절 80주년 기념행사 참석을 위해 ‘1호 열차’로 불리는 전용열차 편으로 중국을 향한 김정은 북한 국무위원장이 곧 베이징에 도착할 전망이다.

노동당 기관지 노동신문은 김 위원장이 전날 시진핑 중국 국가주석의 초청에 따라 전용열차로 평양을 출발했다고 2일 보도했다.

신문은 김 위원장이 탑승한 전용열차가 이날 새벽 국경을 통과했다며 당 중앙위와 정부 주요 지도간부들이 동행했다고 전했다.

북한이 최고지도자의 해외 방문을 출발 직후 공개한 것은 이례적인 일이다.

김 위원장은 방중 기간 시 주석은 물론 상하이협력기구(SCO) 정상회의 참석차 앞서 중국을 찾은 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과 양자회담을 갖는다.

김 위원장이 최고지도자 자리에 오른 이후 첫 다자외교무대 데뷔인 만큼 다른 국가 정상들과도 회담을 가질 것으로 보인다.

하이라이트는 3일 베이징 톈안먼 광장에서 열리는 전승절 열병식이 될 전망이다.

앞서 러시아 크렘린궁은 이례적으로 전승절 열병식 때 중앙에 시 주석이 자리하고 푸틴 대통령이 오른편, 김 위원장이 왼편에 자리하게 될 것이라고 발표했다.

북중러 3국 정상이 한 자리에 동시에 모이는 것은 처음 있는 일이다. 김 위원장의 방중에 딸 김주애를 비롯해 여동생 김여정 당 부부장 등이 동행했을지도 주목된다.

한국 정부도 김 위원장의 방중을 예의주시하고 있다.

강유정 대통령실 대변인은 김 위원장 방중과 관련해 “북한의 주요 정황과 이동에 대해 면밀히 살펴보고 대응하고 있다”면서 “저는 김 위원장의 중국 방문에 대해 실시간 보도를 통해 보고 있지만, 대통령은 훨씬 더 밀접한 정보를 보고받고 있을 것”이라고 말했다.

이런 가운데 김 위원장은 중국 방문 직전 대륙간탄도미사일(ICBM) 관련 연구소를 찾으며 핵·미사일 능력을 의도적으로 드러냈다.

이와 관련 조선중앙통신은 김 위원장이 전날 미사일총국 산하 화학재료종합연구원 연구소를 방문해 탄소섬유 복합재료 생산 공정과 대출력 미사일 발동기(엔진) 생산 실태를 파악했다고 이날 보도했다.

김 위원장은 연구소에 대해 “탄소섬유 복합재료를 이용한 대출력 고체발동기를 제작하고 지난 2년간 8차례에 걸치는 지상분출시험을 통하여 발동기의 동작 믿음성과 정확성을 검증한 시험 결과”를 점검하고 향후 전문화된 계열 생산 토대 구축 문제를 협의했다.

통신은 특히 탄소섬유 복합재료를 이용한 신형 고체발동기의 최대 추진력이 1960kN(킬로뉴턴)에 달한다며 ICBM ‘화성포-19형’ 계열과 차세대 ICBM ‘화성포-20형’에 이용될 계획이라며 신형 ICBM 개발 구상을 공공연히 드러냈다.

김 위원장은 “우리 전략미사일 무력 강화와 능력 확대에서 커다란 변혁을 예고하는 의미 있는 성과”라고 의미를 부여했다.

북한이 개발 중이라고 공언한 화성포-20형은 사거리 1만5000㎞로 미국 본토에 도달 가능할 것으로 평가받는 기존 화성-18형이나 화성-19형 이상의 다탄두 ICBM으로 추정된다.

탄두부에 여러 개의 탄두를 장착하는 다탄두 ICBM은 일반 ICBM에 비해 요격이 어려울 수밖에 없다.

북한이 공개한 신형 고체엔진의 최대 추진력 1960kN의 추력은 약 200tf(톤포스)로 지난 2022년 12월 발표했던 고체엔진 첫 지상분출시험 때 추력인 140tf의 추력을 상회하는 것인데, 이 역시 다탄두 ICBM을 염두에 둔 것이라는 해석이 나온다.

김 위원장은 이에 앞서 지난달 31일엔 자강도에 위치한 것으로 추정되는 중요 군수기업소를 찾아 미사일 자동생산공정체계를 파악하는 등 중국 방문을 앞두고 연일 미사일 관련 행보를 펼쳤다.

홍민 통일연구원 선임연구위원은 “중국, 러시아 등과 어깨를 나란히 하는 핵보유국 위상과 동북아에서의 전략적 지위, 중견 핵국가로서의 위상을 과시하려는 것”이라며 “중국 전승절 참석과 연계해 핵보유국 위상과 핵보유국 간접 지지 효과 등 메시지 발신 의도를 내포한 것”이라고 분석했다.

홍 위원은 또 “이런 김정은을 환대하는 시진핑, 푸틴과 나란히 함으로써 사실상 간접적인 북한 핵보유국 지지 효과를 내려는 의도”라며 “대미 메시지 차원에서는 핵무기 고도화 의지와 돌이키기 어려운 핵보유국 위상을 강조하려는 것”이라고 진단했다.

신대원·문혜현 기자