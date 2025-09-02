[헤럴드경제(경주)=김병진 기자]경북문화관광공사(이하 공사)는 보문관광단지 50주년을 맞아 ‘그때 그 보문, 그 시절 경주’추억 수기 공모전을 연다고 2일 밝혔다.

이번 공모전은 전 국민을 대상으로 보문호 가족 나들이, 보문관광단지에서의 신혼여행과 수학여행, 보문단지 개장 초기 이야기 등 보문관광단지와 경주를 배경으로 한 다양한 추억을 공모한다.

선정된 수기들은 공사가 준비 중인 50주년 기념 공동집필 책자 ‘그래도 보문이더라’에 수록되며 향후 관광 홍보와 스토리텔링 콘텐츠로도 적극 활용될 예정이다.

접수 기간은 오는 11월 28일까지 1인당 1편 이내의 수기 원고(A4 3매 내외, 13포인트 글꼴 기준)를 이메일로 제출하면 된다.

심사는 주제 적합성, 내용 충실성, 공감성, 활용성 등을 기준으로 진행되며 대상 1명(50만원), 우수상 3명(각 30만원) 등 총 240만원의 상금을 수여한다.

자세한 내용은 경북문화관광공사 홈페이지 공고문을 통해 확인할 수 있다.

김남일 공사 사장은 “시민 여러분의 소중한 추억을 한데 모아 대한민국 관광 1번지 경주 보문의 역사와 정체성을 기록하고 이를 관광 콘텐츠로 재탄생시킬 예정”이라며 “많은 관심과 참여를 바란다”고 말했다.

한편 경주 보문관광단지는 1975년 관광단지로 지정돼 1979년 4월 개장했으며 공사의 전신인 경주관광개발공사도 1975년 설립돼 지난 50년간 대한민국 관광 발전에 기여해왔다.