[헤럴드경제(청도)=김병진 기자]경북 청도군은 국가유산청 공모사업인 국가유산 야행 사업에 선정돼 ‘2025 청도 국가유산 야행’행사를 연다고 2일 밝혔다.

청도읍성 일원에서 개최되는 이번 행사는 지역에 집적된 문화유산과 주변의 문화시설을 하나로 묶어 야간 특화의 문화체험 기회를 제공하는 사업이다.

청도읍성은 보물 석빙고와 경북도 지정 문화유산인 객사 건물인 도주관, 청도동헌, 청도향교, 청도 척화비 등 국가유산 6점이 남겨져 있는 유례가 드문 유적지다.

따라서 청도군은 ‘7야(夜) 야경, 야로, 야사, 야화, 야설, 야식, 야시’를 테마로 특색 있는 프로그램을 준비 중이다.

행사 부제는 ‘읍성을 걷다, 선비의 달빛산책’으로 선비의 고장 청도의 정체성을 살려 ‘밤마실 나온 선비’라는 콘셉트로 기획됐다.

행사는 오는 19, 20일 양일간 오후 6시부터 10시까지 진행되며 개막식은 식전 공연을 시작으로 19일 금요일 오후 7시에 열린다.

김하수 청도군수는 “우리군에서 처음 열리는 이 행사를 통해 문화유산을 중심으로 다양한 역사문화 콘텐츠를 융·복합하여 새로운 부가가치를 창출하고 체류형 야간 관광지로 성장시켜 우리군의 관광산업과 경제 활성화에 큰 보탬이 될 것으로 기대된다”고 말했다.