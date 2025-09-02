[헤럴드경제=박병국 기자] 서울 영등포구(구청장 최호권·사진)가 오는 22일부터 27일까지 ‘실내 파크골프대회’를 개최한다.

이번 대회는 영등포구장애인체육회가 주관하고 영등포구가 후원한다.

대회는 일반부(남·녀), 시니어부(남·녀), 장애인부(남·녀) 총 6개 부문으로 진행된다.

참가 대상은 영등포구 주민과 관내 파크골프 동호인으로 1일부터 선착순 모집 중이다. 영등포구장애인체육회나 영등포구 실내 파크골프장 1호점(신길3동 신청사), 3호점(신길3동 구청사), 4호점(대림1동 주민센터)을 방문하거나 이메일로 참가 신청 가능하다. 참가비는 1인당 1만 원이며, 자세한 내용은 영등포구 홈페이지 ‘우리구 소식’에서 확인할 수 있다.

최호권 영등포구청장은 “실내 파크골프는 남녀노소 누구나 날씨에 관계없이 주택가 가까이서도 쉽게 즐길 수 있는 생활체육 종목”이라며 “앞으로도 구민들이 건강을 지키고 삶의 활력을 얻을 수 있도록 다양한 체육 활동을 적극 지원하겠다”라고 말했다.