22일 2차 소비쿠폰 국민 90% 10만원 추가지급

“건강보험료 활용하되 고액 자산가 제외 컷오프”

“1인가구 소득·자산기준 역차별 없도록 주문”

“사용처 생협 확대·군 장병 선불카드 지급 검토”

윤호중(왼쪽) 행정안전부 장관과 신정훈 국회 행정안전위원회 위원장이 2일 국회에서 열린 당정 협의회에서 악수하고 있다. [연합]
윤호중(왼쪽) 행정안전부 장관과 신정훈 국회 행정안전위원회 위원장이 2일 국회에서 열린 당정 협의회에서 악수하고 있다. [연합]

[헤럴드경제=주소현·한상효 기자] 더불어민주당과 정부는 2일 2차 민생회복소비쿠폰 지급 시 가구별 건강보험료를 활용하되 1인가구 및 다소득원가구 등 특성을 고려한 특례 조항을 두기로 했다. 2차 소비쿠폰 지급 대상에서 고액 자산가를 제외하고 이를 위한 별도의 기준을 마련한다. 아울러 소비쿠폰 사용처를 생활협동조합으로 확대하고 군 장병이 복무지 인근 상권에서 소비쿠폰을 사용할 수 있도록 선불카드를 지급하는 방안도 검토한다.

국회 행정안전위원회 여당 간사인 윤건영 의원은 이날 국회 본관에서 열린 행안위 당정협의회 후 기자들과 만나 “민생회복소비쿠폰 2차 지급 관련, 대상 기준에 관한 내용이 심도 있게 논의 됐다”며 이같이 밝혔다.

윤 의원은 소비쿠폰 2차 지급 대상 기준에 대해 “2021년 국민지원금 지급 당시와 동일하게 가구별 건강보험료를 활용하되 고액 자산가를 제외할 수 있는 별도의 컷오프 기준을 만들기로 했다”고 말했다. 또 윤 의원은 “특히 이날 당정협의회에서 1인 가구의 경우 소득 기준이 자산 기준에 대해서 역차별당하지 않을 것을 주문하는 목소리가 있었다”고도 덧붙였다.

민생회복소비쿠폰은 소득 및 거주 지역에 따라 지원 금액에 차등을 뒀다. 오는 22일 시작되는 2차 민생회복소비쿠폰은 소득 상위 10%를 제외한 국민 90%에게 1인당 10만원을 추가 지급한다. 앞서 지난 7월 21일부터 지급해 오는 12일까지 마무리될 1차 민생회복소비쿠폰은 전 국민에게 1인당 15만원을 우선지급하되 차상위·한부모가족은 30만원, 기초수급자에게는 40만원이 지급됐다. 서울·인천·경기를 제외한 비수도권 지역 거주 시 1인당 3만원, 농어촌 인구감소지역 84개 시·군 거주 시 1인당 5만원을 추가 지원했다.

윤 의원은 “그간 사용처에 관한 문제 제기가 많았다. 이번 2차 지급에서는 (사용처를) 생활협동조합으로 확대하는 방안을 검토하기로 했다”며 “아울러 군 장병의 사용 지역을 확대하는 방안, 예를 들어 복무지 인근 상권에서 사용할 수 있도록 선불카드를 지급하는 방안 검토하기로 했다”고 말했다.

지방소멸대응기금에 관해 윤 의원은 “그간 사회간접자본(SOC) 사업으로 진행됐던 걸 실제 정주 인구를 높이는 방안, 즉 이재명 정부의 국정철학에 맞게끔 제도를 손질하자는 의견을 모았다”며 “행정안전부에서는 장기적인 대책을 마련해 수립하기로 의견을 모았다”고 설명했다.

민주당이 요청한 농어촌 기본소득 추진 방향에 대한 행안부의 입장을 묻는 질문에 윤 의원은 “장기적 과제로 봐야 한다. 농어촌 기본소득은 농림축산식품부와 해양수산부가 담당하는데, 행안부에서 보다 주도적으로 해야 할 부분이라는 지적을 한 것”이라며 “장관도 공감대가 있고 부처 간 협의를 통해 논의해 보겠다는 취지로 지난 국회의원 워크숍에서 말했다”고 답했다.

한편, 이날 행안위 당정협의회에서는 정부조직법에 관한 의견은 나오지 않았다고 한다. 당정은 검찰의 수사와 기소를 분리해 각각 중대범죄수사청과 공소청을 만드는 큰 틀에 관해 뜻을 모았으나, 중수청을 법무부 산하로 둘지 행안부 산하로 둘지 조율하기로 한 상황이다.

윤 의원은 추후 당정 간 논의에 대해 “별도로 의논해야 할 것 같다. 우선 5일 공론화 작업을 거치고 7일 고위 당정협의회를 거쳐 통일안을 만들기로 했다”며 “이후 (당정 협의가) 필요하면 검토한다”고 말했다. 민주당은 오는 3일 정책 의원총회를 열어 중수청 소재 등 검찰개혁 관련 총의를 모을 예정이다. 4일과 5일에는 국회 법제사법위원회가 공청회와 입법 청문회를 열어 논의를 이어간다.


addressh@heraldcorp.com
hahyo@heraldcorp.com