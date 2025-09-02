기술 검증·산업 적용 등 전 부문 연구 스마트팩토리 구현 가능한 로봇 개발

[헤럴드경제=유재훈 기자]유진그룹(회장 유경선) 계열의 로봇∙물류 자동화 전문기업 티엑스알로보틱스(대표이사 엄인섭)가 로봇·AI 융합 기술 연구를 가속화한다.

티엑스알로보틱스는 서울 강서구 마곡지구에 ‘로봇AI연구소’를 설립하고, 차세대 로봇과 인공지능(AI) 융합 기술 개발을 추진한다고 2일 밝혔다.

연구소는 기술 검증, 산업 적용, 알고리즘 개선, 데이터 기반 최적화 등 전 과정의 연구개발을 수행한다. 개발된 로봇·AI 기술이 다양한 산업 현장으로 확산될 수 있도록 핵심 역할도 맡게된다. 로봇과 AI의 융합 연구를 가속화해 물류를 비롯한 제조·유통 등 폭넓은 산업군에서 활용 가능한 차세대 로봇 기술 개발에도 속도를 높일 예정이다.

티엑스알로보틱스는 이를 위해 4단계 기술 로드맵을 마련해 체계적으로 실행한다.

먼저 RFM(Robot Foundation Model)을 기반으로 한 랜덤 피스피킹(Random Piece Picking)이다. 이 기술은 무작위로 놓인 제품을 인공지능이 인식하고 집어내는 방식으로, 불규칙한 물류 환경에서도 상품을 정확히 식별하고 최적의 그립 포인트를 찾아 집어낼 수 있는 기능을 구현한다.

이어 단일 로봇 핸드를 활용해 다양한 형태의 제품을 안전하게 다루는 원핸드 시스템을 개발하고, 제조, 식품, 의료기기 등으로 적용 범위를 확장해 나갈 방침이다. 이후에는 두 손의 협업 동작을 구현하는 투핸드 시스템을 통해 정밀 조립, 포장, 반도체 핸들링과 같은 고난도 작업까지 자동화할 수 있도록 발전시킬 예정이다.

마지막으로 자율주행로봇(AMR)과 투핸드 시스템을 융합해 이동과 작업을 동시에 수행할 수 있는 차세대 세미 휴머노이드 솔루션을 선보이며, 공정 전체를 자동으로 운영하는 스마트 팩토리 완성을 목표로 하고 있다.

엄인섭 티엑스알로보틱스 대표이사는 “인공지능과 로봇을 통해 산업 현장을 혁신하고 사람들의 삶을 풍요롭게 만드는 것이 로봇AI연구소의 사명”이라며, “창의적이고 혁신적인 성과를 창출해 대한민국 로봇 산업의 위상을 높이고, 세계 시장에서도 인정받는 기업으로 성장하겠다”고 포부를 밝혔다.