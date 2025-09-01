합참의장 진급 보직·박안수 총장 10월 전역 7명 모두 중장에서 곧바로 대장 진급 보직 육군총장·연부사령관·2작사령관 육사 출신

[헤럴드경제=신대원 기자] 이재명 정부는 1일 출범 이후 첫 대장급 장성인사를 단행했다.

우선 현역 군서열 1위인 합동참모의장에 진영승(중장·공사 39기) 전략사령관을 진급시켜 보직시키기로 하는 등 윤석열 정부에서 진급해 12·3 비상계엄 당시 대장이었던 현역 대장들을 모두 배제했다.

정부는 이날 오후 합참의장과 육·해·공군참모총장, 한미연합군사령관 부사령관, 지작사령관, 2작사령관 등 총 7명의 대장급 인사를 내정했다.

합참의장에는 전략사령관인 진영승 중장, 육군참모총장에는 미사일전략사령관인 김규하(육사 47기) 중장, 해군참모총장에는 합동참모본부 군사지원본부장인 강동길(해사 46기) 중장, 공군참모총장에는 공군교육사령관인 손석락(공사 40기) 중장, 연합사부사령관에는 5군단장인 김성민(육사 48기) 중장, 지상작전사령관에는 1군단장인 주성운(육사 48기) 중장, 그리고 2작전사령관에는 지작사 부사령관인 김호복(3사 27기) 중장을 각각 진급 및 보직할 예정이다.

국방부 관계자는 이번 대장급 장성인사와 관련 “군의 안정과 전면적인 쇄신에 방점을 뒀다”고 의미를 부여했다.

진영승 합참의장 후보자는 전략사령관과 합참 전략기획본부장, 공군본부 기획관리참모부장, 공중전투사령관, 공군본부 정보화기획참모부장, 합참 전력기획2처장 등 주요 요직을 역임한 합동작전과 전력 분야 전문가다.

정부는 진영승 합참의장 후보자 발탁과 관련해 “현행작전과 합동작전, 전력기획, 방위력 개선 분야의 전문성을 바탕으로 전·평시 완벽한 전투준비태세를 구축할 합참의장으로 최적임자”라고 소개했다.

합참의장을 비롯해 대장급 장성인사 대상자들이 모두 중장에서 진급해 1차 대장 보직을 받게 된 것은 이례적인 일이다.

진영승 합참의장 후보자와 김규하 육군참모총장 내정자가 동기급인데다 육·해·공군참모총장 기수가 다른 것도 전례가 없진 않지만 흔치도 않은 파격이라 할 수 있다.

김규하 육군참모총장 내정자는 미사일전략사령관과 지작사 부사령관, 수도방위사령관, 합참 전략기획부장, 52사단장, 합참 비서실장 등 요직을 역임한 국방전략·합동화력 분야 전문가라는 평이다.

강동길 해군참모총장 내정자는 합참 군사지원본부장을 비롯해 해군참모차장, 해군본부 기획관리참모부장, 합참 전력기획처장, 인방사령관 등을 지낸 전력기획·해상작전 전문가다.

손석락 공군참모총장 내정자는 공군교육사령관과 공군참모차장, 연합사 정보참모부장, 방공관제사령관, 17전투비행단장 등을 역임한 항공작전·작전기획 분야 전문가로 꼽힌다.

또 김성민 연합사 부사령관 내정자는 5군단장과 국방부 정책기획관, 합참 전작권전환추진단장, 합참 전략기획차장, 3군단 참모장, 국방부 미국정책과장 등을 역임했다.

주성운 지작사령관 내정자는 1군단장과 육군본부 정책실장, 8기동사단장, 3기갑여단장, 연합사 지상작전과장 등을 지낸 연합·기갑·기계화 작전통이다.

김호복 2작사령관 내정자의 경우 지작사 부사령관을 비롯해 7군단장과 52사단장, 3사관학교 생도대장, 6군단 참모장 등을 맡았던 야전작전 분야 전문가라는 평을 받는다.

애초 이재명 정부 대장 인사에서는 12·3 비상계엄을 주도한 육사 출신이 대거 배제될 것이란 관측과 달리 김규하 육군참모총장 내정자와 김성민 연합사 부사령관 내정자, 주성운 지작사령관 내정자 등 3명이나 포함됐다는 점도 눈길을 끈다.

정부는 2일 국무회의 의결을 거쳐 국군통수권자인 이재명 대통령이 대장급 인사들을 임명한다는 방침이다.

국회 인사청문회 절차를 밟아야 하는 진영승 합참의장 후보자를 제외한 다른 내정자들의 이취임식은 3일 이뤄질 전망이다.

다만 김규하 육군참모총장 내정자는 12·3 비상계엄 당시 계엄사령관을 맡은 박안수(대장·육사 46기) 육군참모총장이 여전히 현직을 유지 중이기 때문에 고창준(3사 26기) 육군참모총장 직무대리에 이어 당분간 직무대리 꼬리표를 유지하게 된다.

구속기소돼 군사재판을 받다 보석으로 풀려난 박안수 육군참모총장은 현재 기소휴직 상태다.

군은 새 육군참모총장이 임명될 경우 박안수 육군참모총장은 자동 전역조치 뒤 민간인 신분이 돼 군형법 적용을 피할 가능성이 있다는 점을 고려해 기소휴직 조치를 취한 바 있다.

박안수 육군참모총장은 임기 2년이 되는 오는 10월 전역 예정이다.

고창준(대장·3사 26기) 육군참모총장 직무대리와 양용모(대장·해사 44기) 해군참모총장, 이영수(대장·공사 38기) 공군참모총장, 강호필(대장·육사 47기) 지작사령관, 강신철(대장·육사 46기) 연합사부사령관 등은 3일 전역할 예정이다.

작년 9월 급작스런 건강상 이유로 물러난 뒤 정책연구관을 거쳐 정책연수 과정에 있던 손식 전 지작사령관(대장·육사 47기) 역시 3일 전역한다.

김명수(대장·해사 43기) 합참의장은 후임자의 국회 인사청문회 절차가 마무리될 때까지 현직을 유지한다.

국방부는 이번 인사에 대해 “국가와 국민에 대한 충직한 사명감으로 임무를 수행하며 강력한 국방개혁을 선도적으로 이끌 수 있는 우수한 능력과 전문성을 우선 고려했다”고 설명했다.

이어 “북한의 지속적인 미사일 위협과 불안정한 국제 안보정세 속에서 다양한 야전 경험과 탁월한 전투감각을 보유한 장군, 훌륭한 작전지휘 역량으로 군내 신망이 두터운 장군을 발탁했다”고 소개했다.

특히 “이번 인사를 계기로 군은 군사대비태세와 대응능력을 유지하고 군을 조기에 안정시켜 국민에게 신뢰받는 국민의 군대로서의 역할에 충실하게 하며 군 본연의 임무에 매진해 싸워 이길 수 있는 군인다운 군인, 군대다운 강한 군대로 거듭날 수 있도록 최선을 다하겠다”고 강조했다.

대장 인사가 일단락되면서 대장으로 진급한 7명의 후임자를 비롯한 후속인사도 조만간 이뤄질 전망이다.

국방부 관계자는 “후속 인사 시기 등은 아직 정해지지 않았다”면서도 “최대한 빠른 시일 내 조직을 안정화시키도록 노력하겠다”고 강조했다.