-분쟁·재난 현장의 의료 경험과 글로벌 인도주의 활동 논의

[헤럴드경제=김태열 건강의학 선임기자] 고려대학교의료원(의무부총장 겸 의료원장 윤을식)은 지난 8월 27일(수) 오후 5시 고려대 안암병원 신관 메디힐 홀에서 국제 인도주의 의료 구호단체 국경없는의사회(Médecins Sans Frontières, MSF)와 공동으로 ‘전 세계 인도적 위기와 글로벌 공헌 활동’을 주제로 특별 강연을 개최했다.

이번 강연은 기후위기와 분쟁, 재난 등 전 지구적 위기 속에서 의료기관과 국제 인도주의 단체가 수행해야 할 역할을 조망하고, 의료인의 국제적 연대와 책임을 함께 모색하기 위해 마련됐다.

이번 행사는 총 두 개의 강연으로 구성됐으며, 첫 번째 연자로는 고려대 구로병원 응급중환자외상외과 김남렬 교수가 나섰다. 김남렬 교수는 ‘Who Bring Me There?’이란 주제로 국경없는의사회 활동 당시 경험을 생생하게 전하며, “생명을 살리는 일은 결국 현장에서의 결단에 달려있고, 그 뒤에는 의료진의 용기와 헌신이 반드시 필요하다”고 강조하며 청중들에게 깊은 울림을 줬다.

두 번째 순서로는 국경없는의사회의 국제본부 의료 활동 총책임자(International Medical Secretary)인 마리아 게바라(Maria Guevara)의 특별 강연이 이어졌다. ‘Medical Humanitarianism in a Warming, Fragmented World: MSF’s response‘를 주제로, 기후 위기와 분쟁, 불평등이 심화되는 오늘날, 국경없는의사회가 수행하는 다양한 인도주의 의료 사례를 소개하며 국제적 협력의 중요성을 강조했다.

강연 후 이어진 Q&A 세션에서는 의과대학 학생들과 의료진이 적극적으로 질문을 던지며, ’의료인이 국경을 넘어 인류 보건에 기여 해야 할 사명‘에 대한 깊이 있는 논의가 이어졌다.

윤을식 의무부총장은 “고려대의료원은 재난과 위기 상황에서 국민의 생명을 지키는 최후의 방패라는 사명으로 임해왔다”면서, “국경없는의사회와의 협력은 우리 고려대의료원의 국내외 의료지원 경험을 확장하는 계기가 될 것이며, 학생들과 의료진 모두에게 국제적 연대의 가치를 공유하는 뜻깊은 시간이 됐기를 바란다”고 말했다.

김진 사회공헌사업실장은 “오늘의 만남이 고려대의료원과 국경없는의사회가 함께 새로운 국제 협력의 길을 여는 출발점이 되기를 바란다”며, “인도주의적 의료의 의미와 의료인으로서의 역할을 다시금 성찰할 수 있는 의미있는 자리였다”고 덧붙였다.

한편, 고려대의료원은 국내외 재난·위기 상황에서 선제적으로 대응하며 의료기관으로서의 사회적 책임을 다하는 ‘퍼스트 무버(First Mover)’ 역할을 수행해왔다. 국내 유일 우크라이나 전쟁 난민 의료지원(폴란드 현지 파견), 아프가니스탄 특별기여자 의료지원, 세계 잼버리대회 의료지원 등 긴급 상황마다 의료지원에 앞장섰으며, 최근에는 국내외 재난·위기 대응 봉사단을 구축하는 등 활동을 더욱 체계화하고 있다.