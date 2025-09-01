“오늘부터 정기국회 100일…224개 중점법안 추진” “개혁은 타이밍…검찰·언론·사법 스케줄대로 처리” “김건희는 조용히 하라…특검 수사기간 연장할 것”

[헤럴드경제=양근혁·한상효 기자] 정청래 더불어민주당 대표는 1일 이날부터 시작되는 9월 정기국회와 관련해 “내란척결과 이재명 정부의 성공을 위해 개혁완수와 민생안정의 두 마리 토끼를 다 잡겠다”고 강조했다.

정 대표는 이날 오전 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에서 “오늘부터 100일간 정기국회가 시작된다. 이재명 정부 들어 첫 정기국회인 만큼 어느 때보다도 국회의 역할이 매우 중요하다”며 이같이 밝혔다.

정 대표는 “이재명 정부의 성공과 확실한 내란종식은 무엇이 먼저인가를 따질 수 없는 시대적 사명이다. 민생안정과 개혁완수는 무엇 하나 소홀히 할 수 없는 국회의 책무”라고 목소리를 높였다.

그는 “민주당은 이미 만반의 준비가 끝났다. 민주당 소속 국회의원 166명 모두가 하루를 100일처럼 살며 국민들이 체감하는 입법성과를 내기 위해 국민만 보고 달려가겠다”며 “지난 의원 워크숍에서도 원팀, 원보이스로 이재명 정부의 성공과 확실한 내란종식을 위해 똘똘 뭉쳐 승리하자고 당·정·대(여당·정부·대통령실)가 함께 결의했다”고 말했다.

아울러 “민생, 성장, 개혁, 안전의 4대 핵심과제를 중심으로 224개 중점법안들을 차질 없이 처리해 나가겠다”며 “이를 통해 윤석열 정권 3년 동안 무너져 내린 민생, 경제, 민주주의를 모두 바로 세우고 신속하게 국가 정상화를 이뤄내겠다”고 했다.

정 대표는 또한 “검찰·언론·사법 3대 개혁은 늦지 않게 타임 스케줄대로 처리하겠다. 개혁은 타이밍”이라며 “개혁을 거부한 사람이 지금까지 권력을 과도하게 행세해 온 지배 카르텔이다. 개혁을 두려워한 사람이 지금까지 권력에 기생해 온 부역자들”이라고 강조했다.

그는 “저항으로 개혁의 시기를 놓치면 반동의 힘으로 더 큰 저항과 퇴행으로 되돌아온다. 그 피해는 고스란히 국민들께 돌아간다”며 “개혁의 골든타임을 절대로 시기하지 않겠다. 검찰·언론·사법 3대 개혁의 시대적 과제를 이번 정기국회에서 반드시 완수하겠다”라고 공언했다.

정 대표는 “김건희 특검은 김건희의 여죄를 끝까지 밝히기 위해 기간 연장을 해야 한다”며 진행 중인 특검 수사의 기간을 연장하겠다고도 밝혔다.

정 대표는 “구속기소 된 김건희 씨가 입장문을 냈다. 한 번 읽어보겠다”며 “(김씨는 입장문에서) ‘국민께 심려를 끼친 이 상황이 참으로 송구하고 매일이 괴로울 따름이다. 하지만 저는 어떤 경우에도 변명하지 않겠다. 가장 어두운 밤에 달빛이 밝게 빛나듯이 저 역시 저의 진실과 마음을 바라보며 이 시간을 견디겠다. 특검 검사들님께 감사하고, 교도관님과 변호사님들께도 감사드린다. 특검이 끝날 때까지 잘 부탁드린다’고 했다”고 언급했다.

그는 “김씨에게 묻는다. 국민께 진짜 송구한가”라며 “어떠한 변명도 하지 않았나. 특검 검사들께 진짜 감사하고 고맙나. 새빨간 거짓말인가, 아니면 어쭙잖은 신파극 연기인가”라고 거듭 되물었다.

또 “그런데 왜 진술은 거부했나”라며 “‘어두운 밤 달빛’은 남편 윤석열의 ‘호수 위에 비친 달그림자’에 대한 부창부수 콤비네이션 플레이인가”라며 “한마디로 웃기는 부부”라고 꼬집었다.

정 대표는 “손바닥으로 하늘을 가릴 순 없다”며 “국가 망신 꼴불견 부부가 참회하는 길은 감옥에서 조용히 자신을 성찰하고 반성하며 여생을 보내는 길이다. 제발 조용히 하라”고 비판했다.

그는 “특검이 끝날 때까지 잘 부탁드린다고 했는데 특검은 곧 끝나지 않는다”며 “김건희 당신께서 지은 죄가 너무 많아서 특검을 더 연장해야 할 것 같다”고 강조했다.

정 대표는 “김건희 특검은 김건희의 여죄를 끝까지 밝히기 위해 기간 연장을 해야 한다. 내란 특검 또한 윤석열 죄를 끝까지 파헤치기 위해 기간 연장을 해야 한다”며 “기간 연장을 하겠다”고 거듭 말했다.