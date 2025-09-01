국방부 “남북 군사적 긴장완화 조치 일환” 방송 재개 15년…오늘 새벽부터 송출 중단

[헤럴드경제=전현건 기자] 국군이 제작·송출해온 대북 심리전 방송 ‘자유의 소리’ 라디오 방송을 1일부로 전격 중단했다. 2010년 5월 천안함 피격사건을 계기로 방송을 재개한 이후 약 15년 만이다.

국방부 관계자는 이날 공지를 통해 “남북간 군사적 긴장완화를 위한 조치의 일환으로 자유의 소리 방송을 중지했다”고 밝혔다.

자유의 소리 방송은 이날 새벽부터 송출이 중단된 것으로 알려졌다. 자유의 소리란 국군심리전단이 대북 심리전 차원에서 제작·송출해온 라디오 방송이다.

북한 정권 관련 소식을 비롯해 자유민주주의 우월성이나 대한민국의 발전상, 남북한 체제 비교, 남한의 최신 대중문화 등을 주요 내용으로 한다.

이번 자유의 소리 송출 중단은 이재명 정부가 추진해온 남북 긴장 완화와 군사적 신뢰 구축 조치의 일환이다.

앞서 군은 이 대통령 지시에 따라 지난 6월 전방에서 틀던 대북 확성기 방송을 모두 중단했고 접경지역에 설치된 고정식 대북 확성기도 철거했다.

국가정보원은 직접 운영해온 대북 라디오 방송과 대북 TV 방송도 지난달 부로 순차적으로 송출을 중단한 것으로 알려졌다.