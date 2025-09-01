에너지 지산지소 기반·기존 산단 전환 역량 강조하며 국회 잇따른 건의

[헤럴드경제(영암)=김경민기자]최근 중앙부처와 국회를 잇따라 방문한 우승희 군수는, 8월 25일에는 서삼석·김원이·최기상 의원과 만나 영암군의 준비 상황을 설명하고, RE100 특별법 내 산단 지정 검토와 정부 차원의 정책 지원을 요청했다.

정부는 최근 전남 서남권을 중심으로 한 ‘RE100 산단 조성’과 ‘차세대 전력망 구축’을 핵심으로 하는 에너지 전환 계획을 발표했다.

이에 따라 영암군은 삼호읍 대불국가산단과 인근 지역을 중심으로 ‘에너지 지산지소 그린시티 100’ 구상을 구체화하고 있으며, 이번 방문은 영암이 RE100 산단 유치에 가장 적합한 입지라는 점을 강조하고, 중앙의 정책적 협력을 요청하는 자리로 이어졌다.

우승희 군수는 면담에서 “RE100 산단은 단순히 조성하는 문제가 아니라, 에너지 생산과 소비, 산업 수요가 유기적으로 연결된 지역에 조성돼야 한다”며, “영암은 재생에너지 인프라, 대규모 전력 수요처를 고루 갖춘 준비된 지역”이라고 강조했다.

이와 함께, 우승희 군수는 기존 대불산단의 RE100 전환 가능성도 함께 제시했다.

이미 조선·해양 기자재 중심의 제조 생태계가 탄탄히 구축돼 있고, HD현대삼호 등 대규모 전력 수요처와도 즉시 연계가 가능해, 신규 산단과 연계한 단계적 전환 모델로서 현실적인 대안임을 설명했다.

우승희 군수는 “지정만 기다리는 지역이 아니라, 이미 실행 기반을 갖추고 준비를 마친 지자체가 영암”이라며, “산단 유치를 통해 에너지 전환, 지역균형발전, 산업 재편이라는 세 가지 목표를 동시에 이뤄내겠다”고 밝혔다.

영암군은 앞으로도 중앙부처와의 후속 협의, RE100 특별법 의견 제출, 국비 확보 등 산단 유치와 정책 반영을 위한 다방면의 전략 대응을 지속해 나갈 계획이다.