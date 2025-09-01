2019년 이후 10회 연속 수주

[헤럴드경제=고은결 기자] LS전선은 대만 해상풍력 포모사(Formosa)4 프로젝트에 약 1600억원 규모의 해저케이블 공급 계약을 체결했다고 1일 밝혔다.

포모사4는 대만 해상풍력 개발사 시네라 리뉴어블 에너지(SRE)가 대만 서부 18km 해상에 조성하는 495메가와트(㎿)급 단지로, 대만 정부의 해상풍력 상용화 2단계 핵심 사업이다.

LS전선은 2019년 대만에서 첫 해저케이블 사업을 수주한 뒤 해상풍력 상용화 1단계의 8개 프로젝트 모두에서 수주했다. 이어 2단계 첫 사업인 펑미아오에 이어 이번 포모4까지 총 10차례 연속으로 수주에 성과했다.

대만은 해상풍력으로 2025년까지 5.7기가와트(GW)를 확보하고, 2035년까지 15GW를 추가해 총 20GW 이상을 조성할 계획이다. 이에 향후 해저케이블 자재와 시공 시장만 5조원 이상으로 전망된다.

LS전선은 자회사 LS마린솔루션과 함께 시장 선점에 나서고 있다. LS마린솔루션은 지난 4월 대만에서 해저케이블 매설 계약을 수주, 국내 해저 시공사 최초로 해외에 진출했다.

회사 관계자는 “LS전선은 대만에서 덴마크 오스테드, CIP 등 글로벌 주요 개발사와 협력하며 사업 경험을 축적해왔다”며 “연속 수주 성과는 이런 경험과 신뢰가 뒷받침된 결과”라고 말했다.