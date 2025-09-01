1976년 ‘성춘향전’으로 데뷔…한국영화 발전에 이바지

[헤럴드경제=손미정 기자] 배우 장미희가 부천국제판타스틱영화제(집행위원장 신철, 이하 BIFAN)의 제10대 조직위원장으로 선출됐다.

BIFAN은 제9대 조직위원회 임기가 지난달 31일로 만료됨에 따라 임시총회를 열고 현 조직위원장인 배우 장미희와 3년간의 동행을 이어가기로 결정했다고 1일 밝혔다. 임기는 오는 2028년 8월 31일까지 3년이다.

장미희 조직위원장은 앞서 지난 2월 BIFAN 신임 조직위원장으로 위촉돼 제29회 BIFAN을 성공적으로 이끈 바 있다. 제29회 BIFAN은 좌석 점유율 89%, 매진율 47.9% 등 대한민국 대표 장르영화제로서의 입지를 공고히했다.

장 조직위원장은 1976년 영화 ‘성춘향전’으로 데뷔한 이후 92편의 영화, 드라마, 연극 작품에 출연했다. 대표작으로 영화 ‘겨울여자’ ‘별들의 고향2’ ‘황진이’ ‘불의 나라’ ‘사의 찬미’ ‘깊고 푸른 밤’, TV드라마 ‘해녀 당실이’ ‘어머니의 강’ ‘청실홍실’ ‘을화’ ‘달동네’ ‘육남매’ ‘인생은 아름다워’ ‘같이 살래요’ 등이 있다.

더불어 장 조직위원장은 명지전문대 연극영상학과 교수 및 학과장과 예체능연구소 소장을 역임하며 후학 양성에도 힘써왔다. 현재 명지전문대 명예교수로, 대한민국예술원 종신회원이기도 하다.

이 밖에도 영상물등급위원회 영화등급분류소위원회 위원, 영화진흥위원회 부위원장과 독립예술영화인정소위원회 위원장, 영화진흥위원회 위원, 과학기술정보통신부 지식정보자원 관리위원회 위원, 고양국제어린이영화제 집행위원장, BIFAN 부조직위원장, 이장호 감독과 함께 한국영화 100년 기념사업회 공동위원장 등을 역임하며 한국영화 발전에 기여해 왔다.

장 조직위원장은 지난 2월 신임 조직위원장 위촉 당시 “영화와 영화산업과 국제영화제에 변화의 바람이 불고 있다”면서 “변혁의 시대를 앞서가면서 창의적인 영화적 상상력을 지원하고 공유하는 BIFAN의 전통과 비전을 달성하는 데 최선을 다하겠다”고 취임소감을 밝힌 바 있다.