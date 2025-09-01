‘우수 협력사 소장’ 대상 첫 시상식 개최

[헤럴드경제=서정은 기자] 현대건설이 현장 중심의 안전 및 품질관리 역량을 높이기 위한 제도적 지원책을 마련하고 협력사와의 상생 협력을 강화한다.

1일 현대건설에 따르면 지난달 29일 서울 종로구 소재 현대건설 본사에서 ‘우수 협력사 소장 포상제도’ 첫 시상식이 열렸다.

현대건설이 국내 건설업계 최초로 도입한 이번 제도는 협력사 소장의 현장 수행역량을 체계적으로 평가하고 실질적인 보상을 제공해 우수 인력을 육성·지원하는 선순환 구조를 구축하겠다는 취지로 마련됐다.

시상식에는 8명의 최우수 소장이 참석해 상패와 포상금을 전달받다. 이한우 현대건설 대표이사를 비롯한 각 본부 경영진과 최우수 협력사 대표 등 주요 관계자 30여 명도 참석했다.

이 대표는 축사를 통해 “건설업은 사람이 중심인 산업인 만큼 현장의 리더인 소장의 전문성과 판단력, 책임감이 곧 현대건설의 신뢰로 이어진다”며 “지속가능한 미래 건설산업 전환을 위해 협력사와 함께 실질적인 변화를 만들어가겠다”고 강조했다.

현대건설은 국내 사업장 중 발주 규모 상위 8개 공종을 선정해 공종별 수행 성과에 대한 평가를 진행했다. 품질관리, 안전관리, 원가관리, 공정관리 등 평가항목 가운데 ‘안전관리’ 역량은 평가 전 과정에서 가장 높은 비중을 차지한다. 사고 발생 현장은 포상 대상도 제외된다.

공종별 심사를 거쳐 최상위 8명을 ‘최우수 소장’, 상위 5% 수준의 19명을 ‘우수 소장’으로 선정했다. 최우수 소장에게는 최대 2000만원의 포상금과 상패, 우수 소장에게는 100만 원 상당의 상품과 상패가 수여된다.

현대건설은 이 제도를 매년 정기적으로 운영해 현장의 품질 안정성과 시공 효율성을 높이는 동시에 협력사와의 파트너십을 더욱 강화해 나갈 방침이다. 현대건설은 협력사 주도의 안전 개선, 시공 품질 향상, 공정 효율화 등 다양한 우수 사례를 지속 확대해 나갈 계획이다.