민생회복소비쿠폰, 배달전용상품권 등 108억 원 투입 지역경제 활성화 도모 도시환경 개선, 교육‧문화‧복지 증진 등 주민 체감형 사업 대폭 반영

[헤럴드경제=박종일 선임기자] 중랑구(구청장 류경기)는 민생안정과 지역경제 활성화를 중심으로 한 2025년도 제2회 추가경정예산안 317억 원을 편성했다.

이번 추경은 경기침체 장기화에 따른 민생 회복과 구민 복리 증진을 위한 주민 체감형 사업에 중점을 두고 구성됐으며, 제278회 중랑구의회 임시회를 거쳐 오는 9월 11일 최종 확정될 예정이다.

우선, 지역경제 활력 회복을 위해 민생회복소비쿠폰 100억 원, 배달전용상품권 8500만 원 등 총 108억 3000만 원을 반영했다.

복지 사각지대 해소 및 건강한 삶 지원을 위해 긴급복지 예산 2억 9000만 원, 노인복지시설 기능보강 1억 2500만 원, 영유아보육료 및 부모급여 29억 6000만 원 등 총 68억 7000만 원을 편성했다.

생활밀착형 도시환경 개선을 위해 지능형 CCTV 확충 4억 5000만 원, 망우로 디자인가로등 설치 3억 1000만 원을 편성했으며, 공원, 도로, 하수, 청소 등 도시기반시설 유지관리비로 45억 원을 증액했다.

교육 분야에서는 오는 11월 개관 예정인 제2방정환교육지원센터 운영 예산으로 13억 원을 반영했다.

문화체육 분야에서는 중랑 눈썰매장 운영 3억 5000만 원, 중랑구민 체육대회 2억 원 등 총 9억 8000만 원을 편성해 다양한 구민 참여 활동을 지원할 예정이다.

이 외도 자치회관 프로그램 수강료 감면, 주민자치회 성과공유회 개최 등 주민 수요를 반영한 사업들이 포함됐다.

류경기 중랑구청장은 “이번 추경은 어려운 경제 상황과 재정 여건 속에서도 민생안정과 지역경제 활력 회복, 구민 삶의 질 향상을 목표로 실질적인 도움이 되는 사업들에 중점을 뒀다”고 말했다.