거제 해상서 어선 간 충돌…쌍방 과실 추정

[헤럴드경제=손미정 기자] 낚시꾼 17명을 태우고 가던 어선이 다른 어선과 충돌한 뒤 뒤집히는 사고가 발생했다. 다행히 인명피해는 없었다.

30일 오전 5시 18분께 경남 거제시 양지암취 북동방 약 1.8㎞(1해리) 해상에서 19명이 승선한 9톤급 낚시어선 A호와 3명이 타고 있던 4톤급 어선 B호가 충돌하는 사고가 났다.

이 사고로 물이 선체에 들어오면서 A호가 전복됐다. 침수가 시작되자 선원 2명과 낚시꾼 17명 등 A호 탑승 인원 모두가 B호와 인근 다른 어선에 옮겨 타 무사히 구조됐다. B호도 별다른 인명피해는 없었다.

해경은 신고 접수 직후 경비함정, 연안구조정, 창원구조대를 급파해 A호 인원들을 모두 경비함정에 태워 거제 외포항에 입항시켰다.

창원해경은 A호 선체 왼편 선저부(바닷물에 잠긴 부분)가 B호 뱃머리 아래쪽의 단단한 돌출부와 부딪히면서 선체가 파손돼 구멍이 발생한 것으로 추정하고 있다.

해경은 사고 당시 두 척 모두 운항 중이었기 때문에 일단 쌍방 과실로 추정하고, A호를 물에서 끌어올린 뒤 파손 부위와 항법 준수 여부 등을 확인해 과실 비율을 결정할 예정이다. 안전관리 미비 여부도 들여다볼 방침이다.

사고 당시 거제 앞바다는 가시거리 10km 정도로 전방을 확인하는 데 큰 무리는 없는 상태였던 것으로 파악되고 있으며, 두 배 모두 음주 운항은 하지 않은 것으로 알려졌다.