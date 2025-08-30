[헤럴드경제=나은정 기자] 농심이 넷플릭스 애니메이션 영화 ‘케이팝 데몬 헌터스’(이하 케데헌)와 협업해 선보인 한정판 제품이 폭발적인 인기를 끌며 판매 시작 1분 40초 만에 완판됐다.

29일 농심은 자사 온라인몰에서 진행한 케데헌 협업 제품 1차 사전 예약 판매에서 준비된 1000세트(총 6000개)가 모두 품절됐다고 밝혔다.

이번 제품은 작품 속 등장한 라면 디자인을 그대로 반영해 제작됐으며, 신라면 컵에 주인공 캐릭터인 ‘루미(RUMI)’, ,‘미라(MIRA)’,,‘조이(ZOEY)’의 모습을 새겨 각 2개씩 총 6입 세트로 구성됐다.

온라인상에서는 “사서 아이들 주고 싶었는데 대실패다”, “사전예약 처참하게 실패했다”, “대체 어떻게 살 수 있는거냐”, “클릭하자마자 품절이더라” 등 구매 실패에 따른 아쉬움을 호소하는 글이 잇달았다.

농심은 완판 열기에 힘입어 2차 사전 예약 판매를 곧 진행할 계획이다. 회사 관계자는 “추가 판매 횟수와 방식은 아직 정해지지 않았지만, 넷플릭스와의 협의를 통해 구체적인 방향을 결정할 예정”이라고 설명했다.

협업 제품은 온라인 판매뿐만 아니라 국내 주요 대형마트와 해외 시장에도 확대된다. 농심은 신라면, 새우깡 등 기존 인기 제품에도 케데헌 캐릭터 디자인을 입힌 한정판을 선보이며, 한국을 포함해 북미·유럽·오세아니아·동남아시아 등 글로벌 시장에 출시할 예정이다.

한편 농심은 2분기 실적에서 기대에 못 미치며 한때 주가가 하락세를 보였다. 2분기 매출은 8677억 원으로 전년 동기 대비 0.8% 증가했으나, 영업이익은 402억 원으로 8.1% 줄어 시장 기대치(490억 원)를 밑돌았다. 특히 미국과 중국 등 해외 법인의 실적이 부진하며 영업이익률이 하락했다.

다만 증권가에서는 농심의 케데헌 협업 효과와 함께 하반기 ‘신라면 툼바’의 유럽 시장 출시가 새로운 성장 동력이 될 것으로 보고 있다.