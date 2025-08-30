[헤럴드경제=김수한 기자] 한국핵안보전략포럼(대표 정성장)이 국내외 50여명의 전문가들과 지난달 ‘한국의 핵안보 프로젝트’ 제1권을 발간한 데 이어 이달 제2권을 발간했다.

1권은 핵안보 프로젝트의 당위성과 추진 전략, 2권은 국제사회와 국내 여론을 어떻게 설득할 것인가를 다뤘다.

포럼은 내년 상반기 3권, 이어 4권을 출간해 핵안보 프로젝트에 대한 본론을 본격적으로 다룰 예정이다.

3권은 핵전략과 지휘통제체계, 4권은 핵잠재력과 핵잠수함에 대해 다룬다.

포럼은 “이번 총서 시리즈가 우리 사회에 핵안보에 대한 새로운 주류 담론을 정립하는 계기가 되기를 바란다”고 밝혔다.

제1권은 북한 핵위협의 실체(이성춘), 북한 미사일 분석(권용수), 한국형 3축 체계 평가(박범진), 확장억제의 한계(송승종·최승환·김지용), 인구절벽과 안보(이대한), 핵잠재력 확보 전략(전진호), 핵추진잠수함의 현실성(문근식), 전작권 전환과 핵자강 연계 전략(정경영), 단계별 핵무장 로드맵(이대한) 등 총 11개 장을 담았다.

제2권은 한국 핵무장이 국제사회의 제재로 이어질까(노병렬), 북핵 위기와 NPT 문제의 처리(이창위), 한국 핵자강에 반대하는 해외 전문가들 담론 분석(심규상), 한국 핵자강에 우호적인 해외 전문가들 담론 분석, 한국 자체 핵무장과 미국의 선택(로버트 E. 켈리, 이대한), 한국 핵무장과 한미동맹의 미래(안드레이 란코프), 일본 핵무장 논의 어디까지 왔나(리소테츠), 한국 핵무장에 대한 중국 입장(김홍규), 한국 핵무장에 대한 러시아 설득 방안, 한국 핵무장에 대한 영국과 프랑스 설득 방안(딜런 모틴), 핵무장 이후 한국 위상과 외교적 과제(이백순), 한국 독자적 핵무장 여론 평가, 한국 핵무장에 반대하는 국내 전문가 담론 분석(임명수), 드골 프랑스 대통령의 핵무장 결단 이유와 설득 전략(정한용), 북유럽 국가들의 정치적 공조 모델과 한국 시사점(최연혁) 등 15개 장으로 이뤄진다. 블루앤노트. 제1권 462쪽·제2권 430쪽. 각 3만원.